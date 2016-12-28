Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о предложении продолжить карьеру в Китае, которое поступило ему летом 2016 года.

«У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб? «Шанхай Шэньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.

Кем я вижу себя через три года? Вижу себя в топ-клубе европейского чемпионата – в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней», – сказал Смолов.

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