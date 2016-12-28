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    Sports.ru

    Еженедельник «Футбол» не учел часть голосов Eurosport за Файзулина как лучшего игрока года

    Теги Зенит Виктор Файзулин Федор Смолов Премьер-лига Россия Краснодар

    Сайт Eurosport.ru объявил, что еженедельник «Футбол» некорректно подсчитал голоса в опросе журналистов на награду лучшего игрока года в России.

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин набрал в голосовании журналистов 27 очков и занял 13-е место.

    При этом только по спискам канала Eurosport и сайта Eurosport.ru, отправленным еженедельнику «Футбол», хавбек собрал 63 балла.

    Этот результат приблизил бы Файзулина, не выходившего на поле в текущем сезоне, к топ-5 игроков года.

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