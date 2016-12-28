«Рождественская гонка». Подчуфарова и Волков, Хинц и Шемп и другие выступят в соревнованиях
28 декабря в Гельзенкирхене состоится традиционная «Рождественская гонка». От России в ней выступят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
World Team Challenge («Рождественская гонка»)
Гельзенкирхен, Германия
Программа соревнований
19.10 Перестрелка
20.15 Масс-старт
21.30 Гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала – московское (28 декабря).
Участники
1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия)
3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)
4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)
5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)
6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)
8. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия)
9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада)
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