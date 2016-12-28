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    «Рождественская гонка». Подчуфарова и Волков, Хинц и Шемп и другие выступят в соревнованиях

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    28 декабря в Гельзенкирхене состоится традиционная «Рождественская гонка». От России в ней выступят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

    World Team Challenge («Рождественская гонка»)

    Гельзенкирхен, Германия

    Программа соревнований

    19.10 Перестрелка
    20.15 Масс-старт
    21.30 Гонка преследования

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала – московское (28 декабря).

    Участники

    1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
    2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия)
    3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)
    4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)
    5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)
    6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
    7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)
    8. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия)
    9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)
    10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада)

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