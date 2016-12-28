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    «Милан» готов отпустить Луиса Адриано в «Спартак» за символическую компенсацию

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Адриано Галлиани Жилмар Велоз

    Встреча вице-президента «Милана» Адриано Галлиани и агента Жилмара Велоза, представляющего интересы нападающего итальянского клуба Луиса Адриано, успешно завершились.

    Стороны близки к договоренности о трансфере бразильского форварда в «Спартак», осталось уладить последние детали соглашения.

    Сообщается, что «Милан» готов отпустить Луиса Адриано бесплатно или за символическую компенсацию, чтобы сэкономить на зарплате игрока. Нападающий получает около 4.5 миллионов евро в год до вычета налогов, срок контракта с итальянским клубом истекает летом 2020 года.

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