«Милан» готов отпустить Луиса Адриано в «Спартак» за символическую компенсацию

Встреча вице-президента «Милана» Адриано Галлиани и агента Жилмара Велоза, представляющего интересы нападающего итальянского клуба Луиса Адриано, успешно завершились.

Стороны близки к договоренности о трансфере бразильского форварда в «Спартак», осталось уладить последние детали соглашения.

Сообщается, что «Милан» готов отпустить Луиса Адриано бесплатно или за символическую компенсацию, чтобы сэкономить на зарплате игрока. Нападающий получает около 4.5 миллионов евро в год до вычета налогов, срок контракта с итальянским клубом истекает летом 2020 года.