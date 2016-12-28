Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации с полузащитником Александра Самедова.

Ранее тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Самедов больше не будет играть в основном составе команды и может искать себе новый клуб.

«Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь – разберемся», — сказал Мутко.

Наиболее вероятным претендентом на Самедова остается московский , однако руководство «Локомотива» не намерено отпускать игрока ниже ,чем прописано в сумме отступных в контракте – 5 миллионов евро.

Юрий Семин: «Для Самедова пути назад нет»

Анатолий Мещеряков: «Если кто-то говорит, что игрок сборной России Самедов стоит меньше 5 млн евро – я поднимаю руки»