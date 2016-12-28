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    Виталий Мутко: «Если Самедову нужна будет моя помощь – разберемся»

    Теги Спартак Локомотив Александр Самедов Виталий Мутко сборная России возможные трансферы

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации с полузащитником «Локомотива» Александра Самедова.  

    Ранее тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Самедов больше не будет играть в основном составе команды и может искать себе новый клуб.

    «Обеспокоенности относительно дальнейшего развития карьеры Самедова нет. Это игрок большого калибра, один из лидеров сборной. Впереди у нас матч национальной команды. Если нужна будет моя помощь – разберемся», — сказал Мутко.

    Наиболее вероятным претендентом на Самедова остается московский «Спартак», однако руководство «Локомотива» не намерено отпускать игрока ниже ,чем прописано в сумме отступных в контракте – 5 миллионов евро.

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