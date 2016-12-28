Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи»

Новым владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее «Анжи» принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову.

«26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено cоглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств «Анжи», существующих на момент подписания соглашения.

Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, – поднять уровень дагестанского футбола», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Анжи».

Кадиев ранее был владельцем махачкалинского футбольного клуба «Динамо».

Ранее на этой неделе «Анжи» объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы. Так, полузащитник Бернард Бериша перешел в «Терек».

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