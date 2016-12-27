Россия проиграла Канаде, «Спартак» купил Джикию и другие новости утра

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России уступила Канаде (3:5).

2. «Спартак» купил защитника «Амкара» Георгия Джикию. Но это явно не конец кампании: скоро с Адриано Галлиани обсуждается переход форварда «Милана» Луиса Адриано.

3. Мощнейший скандал в биатлоне. Президент СБР Александр Кравцов сказал, что «звезда Губерниева закатилась», «передачу его закроют». Губерниев сразу ответил, что на телевидении и так есть начальники, а Кравцов пусть занимается биатлоном. Что дальше?

4. «Крылья Советов» сообщили, что согласны продать Цаллагова в «Зенит», но Питер не успокаивается и хочет дополнительно подписать Йоана Молло.

5. В КХЛ ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву» (2:3), «Спартак» в третьем периоде отыгрался с 0:4, но все равно проиграл. Остальные события – тут.

6. «Челси» выиграл 12-й матч АПЛ подряд, и это рекорд клуба. «МЮ» одолел «Сандерленд» (3:1). Остальные результаты Boxing Day – здесь.

7. Состав женской биатлонной сборной России на январь сформирован с нарушением критериев отбора (3 из 12 спортсменок не выполнили критерии).

8. На достройку питерского стадиона «Крестовский» выделено 950 млн рублей, финальный срок сдачи сдвинут март 2017 года. Радует, что именно строительные работы уже завершены.

9. В НБА «Чикаго» победил «Индиану», «Портленд» играет с «Торонто». Другие результаты – здесь.

Цитата. «К сожалению или к счастью, у ЦСКА нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег». Евгений Гинер – о стиле.