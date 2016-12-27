В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» выиграл у «Индианы», «Миннесота» была сильнее «Атланты».

«Портленд» на своей площадке потерпел поражение от «Торонто».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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