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    НБА. Регулярный чемпионат. «Миннесота» выиграла у «Атланты», «Портленд» уступил «Торонто» и другие результаты

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    В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» выиграл у «Индианы», «Миннесота» была сильнее «Атланты».

    «Портленд» на своей площадке потерпел поражение от «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Милуоки 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Портер (32 + 13 подборов), Бил (22), Уолл (18 + 16 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (18), Гортат (4 + 12 подборов) – старт; Торнтон (5), Убре (5), Смит (3), Берк (0).
    Милуоки
    Адетокумбо (22 + 12 подборов + 7 передач), Снелл (20), Паркер (14), Деллаведова (8 + 11 передач), Хенсон (8) – старт; Монро (16), Бизли (8), Брогдон (6), Терри (0).

     

    Орландо – Мемфис 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Гордон (30), Ибака (16), Микс (13), Огастин (10 + 7 передач), Бийомбо (10 + 12 подборов) – старт; Пэйтон (16 + 7 передач), Вучевич (13 + 9 подборов), Грин (4), Уотсон (0), Уилкокс (0), Рудеж (0), Хезонья (0), Циммерман (0).
    Мемфис
    Конли (17), Марк Газоль (11), Аллен (10), Грин (9), Парсонс (0) – старт; Дэниелс (16), Рэндолф (13), Эннис (11), Харрисон (8), Мартин (4 + 8 подборов), Картер (3).

     

    Бруклин – Шарлотт 120:118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Килпатрик (23), Лопес (21), Лин (17), Букер (3 + 12 подборов), Харрис (0) – старт; Богданович (26), Холлис-Джефферсон (10), Уайтхэд (9), ЛеВерт (5), Фой (3), Хэмилтон (3).
    Шарлотт
    Батюм (24), Уокер (15 + 6 передач), Зеллер (15 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 10 подборов), Марв. Уильямс (9) – старт; Лэмб (17), Камински (13), Сешнс (9), Хибберт (4).

     

    Детройт – Кливленд 106:90 (22:19, 28:25, 26:20, 30:26)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Колдуэлл-Поуп (18), М-с Моррис (15), Джексон (13 + 6 передач + 6 потерь), Луэр (13), Драммонд (11 + 17 подборов) – старт; Харрис (21), Смит (9), Джонсон (3), Бэйнс (2), Хиллиард (1), Гбинидже (0), Элленсон (0).
    Кливленд
    Ирвинг (18 + 8 передач), Лав (17 + 14 подборов + 5 потерь), Томпсон (7 + 10 подборов), Джефферсон (2), Лиггинс (0) – старт; Фелдер (11), Шамперт (11), Фрай (11), Макрэй (7), Данливи (6), Джонс (0).

     

    Чикаго – Индиана 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Уэйд (21), Батлер (16), Гибсон (10), Лопес (8 + 12 подборов), Рондо (2 + 9 подборов) – старт; Миротич (20 + 7 подборов), Грант (10), Фелисио (2), Картер-Уильямс (1).
    Индиана
    Тернер (16 + 8 подборов), Джордж (14 + 8 передач), Янг (12), Тиг (6), Робинсон (3) – старт; Брукс (19 + 7 передач), Джефферсон (11), Стаки (2), Серафин (2), Майлз (0).

     

    Новый Орлеан – Даллас 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Дэвис (28 + 16 подборов + 6 потерь), Хилд (14), Каннингем (11), Хилл (10 + 7 подборов), Холидэй (7 + 11 передач) – старт; Гэллоуэй (17), Мур (16), Джонс (5), Эванс (2), Фрэйзер (1).
    Даллас
    Уильямс (24 + 9 передач), Мэттьюз (17), Барнс (15 + 7 подборов), Новицки (10), Финни-Смит (2) – старт; Сет Карри (16 + 7 передач), Андерсон (9), Пауэлл (6), Харрис (5), Гибсон (0), Бруссино (0), Межри (0), Хэммонс (0).

     

    Хьюстон – Финикс 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (32 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (15), Харрелл (14), Беверли (11 + 7 подборов), Ариза (8 + 10 подборов + 5 перехватов) – старт; Гордон (15), Деккер (12), Брюэр (8), Онуаку (6), Нене (5), Эннис (3), Макдэниэлс (2), Уилджер (0).
    Финикс
    Бледсоу (24 + 5 потерь), Букер (16), Крисс (12), Чендлер (6 + 8 подборов), Такер (0) – старт; Найт (21), Уоррен (11), Бендер (11 + 13 подборов), Лень (6), Барбоза (4), Юлис (2), Уильямс (2).

     

    Миннесота – Атланта 104:90 (23:25, 31:20, 35:20, 15:25)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Таунс (22 + 11 подборов), ЛаВин (21), Уиггинс (21), Дженг (14 + 7 подборов), Рубио (3 + 10 передач) – старт; Мухаммад (12), Бьелица (8), Данн (3), Джонс (0), Джордан Хилл (0).
    Атланта
    Ховард (20 + 12 подборов), Сефолоша (13), Шредер (8), Миллсэп (7), Бэйзмор (2) – старт; Хамфрис (12), Бембри (7), Корвер (6), Скотт (5), Келли (3), Мускала (3), Дилэйни (2), Принс (2).

     

    Портленд – Торонто 91:95 (24:21, 18:22, 26:30, 23:22)
    Дата проведения
    27 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Макколлум (29 + 7 передач), Пламли (13 + 15 подборов), Харклесс (10 + 5 потерь), Амину (8 + 8 подборов), Крэбб (7) – старт; Напьер (10), Тернер (9), Вонле (5 + 8 подборов), Дэвис (0), Ленард (0).
    Торонто
    Лаури (27 + 7 подборов), ДеРозан (20 + 10 подборов + 7 передач), Валанчюнас (12 + 12 подборов), Кэрролл (6), Сиакам (0) – старт; Паттерсон (15 + 8 подборов), Джозеф (6), Росс (4), Ногейра (4 + 8 подборов), Пауэлл (1).

     

    Клипперс – Денвер 102:106 (23:23, 23:40, 31:16, 25:27)
    Дата проведения
    27 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Кроуфорд (24 + 6 передач), Риверс (19 + 5 потерь), Джордан (12 + 11 подборов), Мба а Муте (8 + 7 подборов), Джонсон (7) – старт; Басс (11), Фелтон (10), Спейтс (9), Андерсон (2).
    Денвер
    Йокич (24 + 10 подборов), Галлинари (23 + 11 подборов), Харрис (10), Мудиай (9), Чендлер (2 + 5 потерь) – старт; Бартон (23 + 8 подборов + 6 передач), Фарид (8 + 10 подборов), Нельсон (5 + 6 передач), Мюррэй (2).

     

    Сакраменто – Филадельфия 102:100 (24:23, 27:24, 19:30, 32:23)
    Дата проведения
    27 декабря, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Казинс (30 + 7 подборов + 5 потерь), Гэй (17 + 9 подборов), Коллисон (9), Куфос (6), Маклемор (4) – старт; Лоусон (12), Коули-Стайн (9), Темпл (5), Толливер (5), Барнс (3), Каспи (2).
    Филадельфия
    Эмбиид (25 + 8 подборов + 8 потерь), Родригес (18), Хендерсон (6), Окафор (6), Ковингтон (5) – старт; Ильясова (17), Шарич (12 + 9 подборов), Макконнелл (4 + 6 передач), Стаускас (4), Ноэл (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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