НБА. Регулярный чемпионат. «Миннесота» выиграла у «Атланты», «Портленд» уступил «Торонто» и другие результаты
В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» выиграл у «Индианы», «Миннесота» была сильнее «Атланты».
«Портленд» на своей площадке потерпел поражение от «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Портер (32 + 13 подборов), Бил (22), Уолл (18 + 16 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (18), Гортат (4 + 12 подборов) – старт; Торнтон (5), Убре (5), Смит (3), Берк (0).
- Милуоки
- Адетокумбо (22 + 12 подборов + 7 передач), Снелл (20), Паркер (14), Деллаведова (8 + 11 передач), Хенсон (8) – старт; Монро (16), Бизли (8), Брогдон (6), Терри (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Гордон (30), Ибака (16), Микс (13), Огастин (10 + 7 передач), Бийомбо (10 + 12 подборов) – старт; Пэйтон (16 + 7 передач), Вучевич (13 + 9 подборов), Грин (4), Уотсон (0), Уилкокс (0), Рудеж (0), Хезонья (0), Циммерман (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Килпатрик (23), Лопес (21), Лин (17), Букер (3 + 12 подборов), Харрис (0) – старт; Богданович (26), Холлис-Джефферсон (10), Уайтхэд (9), ЛеВерт (5), Фой (3), Хэмилтон (3).
- Шарлотт
- Батюм (24), Уокер (15 + 6 передач), Зеллер (15 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 10 подборов), Марв. Уильямс (9) – старт; Лэмб (17), Камински (13), Сешнс (9), Хибберт (4).
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Колдуэлл-Поуп (18), М-с Моррис (15), Джексон (13 + 6 передач + 6 потерь), Луэр (13), Драммонд (11 + 17 подборов) – старт; Харрис (21), Смит (9), Джонсон (3), Бэйнс (2), Хиллиард (1), Гбинидже (0), Элленсон (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Уэйд (21), Батлер (16), Гибсон (10), Лопес (8 + 12 подборов), Рондо (2 + 9 подборов) – старт; Миротич (20 + 7 подборов), Грант (10), Фелисио (2), Картер-Уильямс (1).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Дэвис (28 + 16 подборов + 6 потерь), Хилд (14), Каннингем (11), Хилл (10 + 7 подборов), Холидэй (7 + 11 передач) – старт; Гэллоуэй (17), Мур (16), Джонс (5), Эванс (2), Фрэйзер (1).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (32 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (15), Харрелл (14), Беверли (11 + 7 подборов), Ариза (8 + 10 подборов + 5 перехватов) – старт; Гордон (15), Деккер (12), Брюэр (8), Онуаку (6), Нене (5), Эннис (3), Макдэниэлс (2), Уилджер (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (22 + 11 подборов), ЛаВин (21), Уиггинс (21), Дженг (14 + 7 подборов), Рубио (3 + 10 передач) – старт; Мухаммад (12), Бьелица (8), Данн (3), Джонс (0), Джордан Хилл (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Макколлум (29 + 7 передач), Пламли (13 + 15 подборов), Харклесс (10 + 5 потерь), Амину (8 + 8 подборов), Крэбб (7) – старт; Напьер (10), Тернер (9), Вонле (5 + 8 подборов), Дэвис (0), Ленард (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Кроуфорд (24 + 6 передач), Риверс (19 + 5 потерь), Джордан (12 + 11 подборов), Мба а Муте (8 + 7 подборов), Джонсон (7) – старт; Басс (11), Фелтон (10), Спейтс (9), Андерсон (2).
- Дата проведения
- 27 декабря, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Казинс (30 + 7 подборов + 5 потерь), Гэй (17 + 9 подборов), Коллисон (9), Куфос (6), Маклемор (4) – старт; Лоусон (12), Коули-Стайн (9), Темпл (5), Толливер (5), Барнс (3), Каспи (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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