Галлиани обсудит переход Луиса Адриано в «Спартак» 27 декабря

Вице-президент Адриано Галлиани 27 декабря проведет встречу с агентом форварда Луиса Адриано Гилмаром Велозом.

Встреча состоится в Рио-де-Жанейро, стороны будут обсуждать возможный переход нападающего в московский . Красно-белые готовы заплатить за бразильца 4 миллиона евро и предложить ему зарплату в 4,5 миллиона евро.

Подробную статистику выступлений Луиса Адриано вы можете посмотреть здесь.