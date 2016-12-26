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    Галлиани обсудит переход Луиса Адриано в «Спартак» 27 декабря

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Адриано Галлиани

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани 27 декабря проведет встречу с агентом форварда Луиса Адриано Гилмаром Велозом.

    Встреча состоится в Рио-де-Жанейро, стороны будут обсуждать возможный переход нападающего в московский «Спартак». Красно-белые готовы заплатить за бразильца 4 миллиона евро и предложить ему зарплату в 4,5 миллиона евро.

    Подробную статистику выступлений Луиса Адриано вы можете посмотреть здесь.

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