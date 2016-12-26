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    На достройку «Крестовского» выделено 950 млн рублей, срок сдачи – март 2017 года

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский стадионы

    Сдачу работ на стадионе «Крестовский» продлили до 31 марта 2017 года.

    Петербургский комитет по строительству и компания «Метрострой» заключили контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения арены в западной части Крестовского острова стоимостью около 952 миллионов рублей.

    Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщал, что стадион на Крестовском острове планируется ввести в эксплуатацию 26 декабря.

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