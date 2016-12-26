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    «Спартак» объявил о переходе Джикии

    Теги Спартак Амкар Премьер-лига Россия трансферы Георгий Джикия

    Защитник Георгий Джикия подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.

    Джикия заключил с красно-белыми долгосрочное соглашение, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.

    «Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед.

    Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», – сказал Джикия.

    Подробную статистику 23-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Спартака».

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