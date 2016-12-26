Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о финансовом состоянии клуба и трансферной политике.

- В четвертый раз подряд армейцам не удалось выйти из группы. В чем причина неудачного выступления в нынешней Лиге чемпионов, на ваш взгляд?

– Прежде всего, в том, что летом надо было более активно поработать на трансферном рынке, добавить в команду игроков. В связи с открытием стадиона, сделать это было сложно. Думаю, все знают, какой сейчас кризис, не только в нашей стране, но и в мире. Финансово распылиться и на трансферы, и на то, чтобы достроить стадион, было очень тяжело. Так что неудачное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это в большей степени вина клуба.

- Плюс ко всему приглашенные летом футболисты, к сожалению, не смогли усилить команду. Трудно отрицать, что от них ожидали большей отдачи.

– Это произошло не в последнюю очередь потому, что брали их, скажем так, по экономной схеме. Причины мы только что обсудили: потратиться летом возможности не было. Уж не знаю, к сожалению или к счастью, у нас нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег. Наверное, мы в клубе уже привыкли к тому, чтобы, как барон Мюнхгаузен, самим себя вытягивать за волосы из болота. При этом многие годы стабильно держимся на уровне топ-клубов, практически всегда оказываемся в призерах. Уверен, что и в нынешнем сезоне ЦСКА продолжит борьбу за чемпионский титул. Сдаваться никто не собирается.

- Летом, как и ожидалось, команду покинул Ахмед Муса. Он отправился в «Лестер», сумма трансфера, как вы рассказали в конце августа, составила около 22 миллионов евро, причем к ней могут добавиться бонусы.

– Часто можно услышать, что ЦСКА продает ключевых футболистов и таким образом пополняет бюджет. Это действительно так, спору нет, но ведь есть и другая сторона медали. Мы отпускаем игроков в ведущие клубы топ-чемпионатов. От нас уходили в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Челси». Муса перешел в «Лестер», на данный момент это действующий чемпион английской премьер-лиги. Разве можно не отпускать футболиста в такие команды? И, главное, как ему это объяснить? Человек тотчас потеряет мотивацию и перестанет выкладываться на полную катушку. Игроки приходят к нам не очень известными, со временем они прибавляют, делают себе имя, становятся реально сильными футболистами, после чего получают шанс отправиться в ведущие чемпионаты.

- Есть ли у клуба возможность укрепиться уже нынешней зимой? Очевидно, что линия нападения нуждается в усилении.

– Если мы найдем футболиста, способного реально усилить команду, то возьмем его. Надеюсь, у нас это получится. Если нет, будем искать до лета. Повторю, речь идет именно об игроке, который бы смог нас усилить.

- В прежние годы ЦСКА славился тем, что с новичками частенько попадал в «яблочко». Футболисты приходили и сразу усиливали команду. В последнее время таких удачных попаданий стало меньше.

– С нынешними ценами на мировом трансферном рынке конкурировать стало сложнее. Звезды стоят огромных денег. Плюс в Россию едут очень неохотно, выбирая заманчивые предложения, к примеру, от итальянцев или французов. Некоторые европейские клубы приобретены инвесторами из Китая или арабских стран, они закупают футболистов за большие деньги. Кроме того, на рынке появились китайские клубы, готовые выкладывать очень серьезные суммы. О финансовом состоянии представителей английской премьер-лиги, полагаю, многие тоже прекрасно осведомлены, – сказал Гинер.