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    Состав женской сборной России на январь сформирован с нарушением критериев отбора

    Теги Кубок мира сборная России жен СБР Кубок IBU Александр Касперович Кубок России Лариса Надеева Ульяна Кайшева Ирина Старых Виктория Сливко Светлана Миронова Наталья Маковеева

    Объявленный сегодня состав женской сборной России на этапы Кубка мира в Оберхофе и Кубка IBU в Мартелле сформирован с нарушением критериев отбора в сборную, разработанных СБР накануне сезона.

    Среди 12 выбранных биатлонисток три (Ирина Старых, Светлана Миронова и Виктория Сливко) не выполнили необходимых критериев для попадания в команду. При этом критериями предусмотрена возможность выбрать тренерским решением только двух спортсменок (одну на КМ и одну на Кубок IBU).

    Ранее главный тренер сборной России Александр Касперович заявлял, что тренерским решением в состав сборной для участия в Кубке мира будет включена Ульяна Кайшева, для участия в Кубке IBU – Виктория Сливко. 

    Кроме того, по итогам 3 этапа Кубка России в сборную для участия в январских этапах Кубка IBU и чемпионате Европы отобрались Лариса Надеева или Наталья Маковеева (на одно вакантное место), но включены в состав не были.

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