Состав женской сборной России на январь сформирован с нарушением критериев отбора

Объявленный сегодня состав женской сборной России на этапы Кубка мира в Оберхофе и Кубка IBU в Мартелле сформирован с нарушением критериев отбора в сборную, разработанных СБР накануне сезона.

Среди 12 выбранных биатлонисток три (Ирина Старых, Светлана Миронова и Виктория Сливко) не выполнили необходимых критериев для попадания в команду. При этом критериями предусмотрена возможность выбрать тренерским решением только двух спортсменок (одну на КМ и одну на Кубок IBU).

Ранее главный тренер сборной России Александр Касперович заявлял, что тренерским решением в состав сборной для участия в Кубке мира будет включена Ульяна Кайшева, для участия в Кубке IBU – Виктория Сливко.

Кроме того, по итогам 3 этапа Кубка России в сборную для участия в январских этапах Кубка IBU и чемпионате Европы отобрались Лариса Надеева или Наталья Маковеева (на одно вакантное место), но включены в состав не были.