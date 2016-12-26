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    Глава совета директоров «Крыльев Советов»: «Согласовали с «Зенитом» условия перехода Цаллагова»

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия возможные трансферы Йоан Молло Дмитрий Шляхтин Ибрагим Цаллагов

    Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал об интересе «Зенита» к игрокам команды Ибрагиму Цаллагову и Йоану Молло.

    – Верна ли информация о том, что «Зенит» заинтересован в Молло и клубы готовят трансфер?

    – Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

    – Ответ предполагает, что контакты по Молло между клубами были?

    – Многие клубы в разное время интересовались. Но до конкретики – когда есть определенные бумаги у клуба и начат диалог – дело не доходило.

    – По Цаллагову такая конкретика уже есть – клубы уже согласовали трансфер, теперь дело за обсуждением игроком и «Зенитом» личного контракта.

    – Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею в виду детали личного контракта, – сказал Шляхтин.

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