Медведева – двукратная чемпионка России, Витцель может уехать в Китай и другие важные новости дня
1. Евгения Медведева снова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. В соревновании пар победил дуэт Столбова-Климов.
2. Появился новый претендент на Витцеля – китайский «Шанхай Тэллэйс». За бельгийца готовы заплатить 25 миллионов евро.
3. Юлиан Дракслер – в «ПСЖ», уже официально. За немца заплатят 36 миллионов евро.
4. Марио Фернандес, оказывается, играл последние матчи с переломом.
5. Томский губернатор, обсуждая выплату долгов футболистам, вспомнил зарплату учителей. В комментариях недовольны.
6. Юрген Клопп жестко высказался против игроков, которых переманивают большими деньгами. В «Ливерпуле» таких не будет.
7. На стадионе «Крестовский» успешно протестировано табло. Так и открыть скоро могут.
8. Симон Фуркад недоволен отменой этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Надеется, что еще будет шанс приехать.
9. В КХЛ выиграли «Амур», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь».
10. В НФЛ «Хьюстон» победил «Цинциннати».
Цитата дня: «Малкин талантливее Кросби. Сид – пахарь, башковитый пахарь». Макс Тэлбот вспоминает, как играл с двумя звездами «Питтсбурга».
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