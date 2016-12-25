Медведева – двукратная чемпионка России, Витцель может уехать в Китай и другие важные новости дня

1. Евгения Медведева снова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. В соревновании пар победил дуэт Столбова-Климов.

2. Появился новый претендент на Витцеля – китайский «Шанхай Тэллэйс». За бельгийца готовы заплатить 25 миллионов евро.

3. Юлиан Дракслер – в «ПСЖ», уже официально. За немца заплатят 36 миллионов евро.

4. Марио Фернандес, оказывается, играл последние матчи с переломом.

5. Томский губернатор, обсуждая выплату долгов футболистам, вспомнил зарплату учителей. В комментариях недовольны.

6. Юрген Клопп жестко высказался против игроков, которых переманивают большими деньгами. В «Ливерпуле» таких не будет.

7. На стадионе «Крестовский» успешно протестировано табло. Так и открыть скоро могут.

8. Симон Фуркад недоволен отменой этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Надеется, что еще будет шанс приехать.

9. В КХЛ выиграли «Амур», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь».

10. В НФЛ «Хьюстон» победил «Цинциннати».

Цитата дня: «Малкин талантливее Кросби. Сид – пахарь, башковитый пахарь». Макс Тэлбот вспоминает, как играл с двумя звездами «Питтсбурга».