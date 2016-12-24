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    Врач ЦСКА: «После матча с «Монако» Фернандес играл с переломом шейки правой лопатки»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия травмы Шагабутдин Керимов Марио Фернандес

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что защитник Марио Фернандес проводил последние матчи за клуб с переломом шейки правой лопатки. 

    «Марио – футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с «Монако», в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько у него было желание помочь команде.

    Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал.

    На поле наш защитник – настоящий лев, а в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды», – заявил Керимов.

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