Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что защитник Марио Фернандес проводил последние матчи за клуб с переломом шейки правой лопатки.

«Марио – футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с «Монако», в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько у него было желание помочь команде.

Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал.

На поле наш защитник – настоящий лев, а в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды», – заявил Керимов.