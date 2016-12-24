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    Юрген Клопп: «Игроки, которых можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера»

    Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Юлиан Дракслер

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после перехода полузащитника Юлиана Дракслера в «ПСЖ» заявил, что думает о финансовой составляющей трансфера.

    «Считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера. Игроки должны знать, что они могут заработать серьезные деньги в «Ливерпуле», разумные деньги. Мы не будем сходить с ума. Мы убеждаем игроков особым характером команды.

    Никто не должен покидать «Ливерпуль» из-за денег. Может быть, в мире есть всего несколько команд, которые будут играть лучше нас. Вот в такие клубы и нужно переходить. 

    Возможно, я говорю это, надев розовые очки, но скажу, что «Ливерпуль» – это хорошее место для саморазвития футболиста. Мы не будем убеждать игроков большими деньгами.

    Мы хотим футболистов, которые готовы развиваться, и это не сообщение перед трансферным окном. Это сообщение на несколько следующих лет», – заявил Клопп.

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