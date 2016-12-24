На стадионе «Крестовский» успешно протестировано табло
На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге успешно протестировано табло. Об этом сообщила пресс-секретарь компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.
Ожидается, что 25 января стадион «Крестовский» передадут в управление «Зениту». В апреле команда проведет на новом стадионе первый матч против «Урала» в рамках 24-го тура чемпионата России.
В Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Кубка конфедераций и финал турнира.
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