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    На стадионе «Крестовский» успешно протестировано табло

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский

    На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге успешно протестировано табло. Об этом сообщила пресс-секретарь компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

    Ожидается, что 25 января стадион «Крестовский» передадут в управление «Зениту». В апреле команда проведет на новом стадионе первый матч против «Урала» в рамках 24-го тура чемпионата России.

    В Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Кубка конфедераций и финал турнира.

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