На стадионе «Крестовский» успешно протестировано табло

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге успешно протестировано табло. Об этом сообщила пресс-секретарь компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

Ожидается, что 25 января стадион «Крестовский» передадут в управление «Зениту». В апреле команда проведет на новом стадионе первый матч против «Урала» в рамках 24-го тура чемпионата России.

В Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Кубка конфедераций и финал турнира.