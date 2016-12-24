Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Вольфсбург» объявил о переходе Дракслера в «ПСЖ»

    Теги Вольфсбург ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы Юлиан Дракслер

    Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».

    «Вольфсбург» сообщил, что стороны согласовали детали трансфера 23-летнего хавбека сборной Германии, который после прохождения медосмотра подпишет контракт с «ПСЖ» на 4,5 года.

    Сумма сделки составит 36 миллионов евро. Эти же деньги немецкий клуб заплатил «Шальке» за чемпиона мира в августе 2015 года.

    За «Вольфсбург» Дракслер сыграл 34 матча во всех турнирах и забил 5 голов. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Игрок сборной Германии, которого мы теряем

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться