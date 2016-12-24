Нападающий «Локомотива» Максим Тэлбот поделился воспоминаниями о том, как он выступал за «Питтсбург» вместе с форвардом .

– В плей-офф 2009 года Малкин практически в одиночку «Каролину» обыграл. Это была какая-то фантастика. Честно говоря, Малкин – лучший хоккеист, с которым я когда-либо играл. Если говорить о его лучшем состоянии.

Если б мне предложили выбрать одного игрока на один матч в его лучшем состоянии, я бы выбрал Малкина. Да, если б вопрос заключался в том, вокруг кого строить команду, я бы выбрал Кросби. Но когда Малкин в своей лучшей форме, его невозможно остановить.

– Почему же Малкин не играет так все время?

– Это очень сложно. Гораздо сложнее, чем кажется. Да, Малкин, возможно, не показывает своего лучшего хоккея, но он же в пятерке лучших бомбардиров ! Вы можете как угодно оценивать игру. Но Малкин каждый год, если не мешают травмы, среди лучших из лучших в лиге.

Он входит в число самых-самых в мире. Но держать тот максимальный уровень, на котором Малкин способен играть, невероятно тяжело, хотя если он так играет – у него практически нет конкурентов.

– Кто более талантлив, Кросби или Малкин?

– Я бы сказал, что Малкин. Ему просто от природы дано такое, что закачаешься. В плане одаренности с Малкиным трудно соревноваться. А Сид – он скорее пахарь, башковитый пахарь. И этот контраст – он работает в , – ответил канадец.