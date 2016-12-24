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    Максим Тэлбот: «Малкин талантливее Кросби. Сид – пахарь, башковитый пахарь»

    Теги Локомотив Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби Максим Тэлбот НХЛ КХЛ

    Нападающий «Локомотива» Максим Тэлбот поделился воспоминаниями о том, как он выступал за «Питтсбург» вместе с форвардом Евгением Малкиным.

    – В плей-офф 2009 года Малкин практически в одиночку «Каролину» обыграл. Это была какая-то фантастика. Честно говоря, Малкин – лучший хоккеист, с которым я когда-либо играл. Если говорить о его лучшем состоянии.

    Если б мне предложили выбрать одного игрока на один матч в его лучшем состоянии, я бы выбрал Малкина. Да, если б вопрос заключался в том, вокруг кого строить команду, я бы выбрал Кросби. Но когда Малкин в своей лучшей форме, его невозможно остановить.

    – Почему же Малкин не играет так все время?

    – Это очень сложно. Гораздо сложнее, чем кажется. Да, Малкин, возможно, не показывает своего лучшего хоккея, но он же в пятерке лучших бомбардиров НХЛ! Вы можете как угодно оценивать игру. Но Малкин каждый год, если не мешают травмы, среди лучших из лучших в лиге.

    Он входит в число самых-самых в мире. Но держать тот максимальный уровень, на котором Малкин способен играть, невероятно тяжело, хотя если он так играет – у него практически нет конкурентов.

    – Кто более талантлив, Кросби или Малкин?

    – Я бы сказал, что Малкин. Ему просто от природы дано такое, что закачаешься. В плане одаренности с Малкиным трудно соревноваться. А Сид – он скорее пахарь, башковитый пахарь. И этот контраст – он работает в «Питтсбурге», – ответил канадец.

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