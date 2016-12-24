Спортивная пара Ксения Столбова – Федор Климов одержала победу на чемпионате России в Челябинске, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 2-е.

Чемпионат России

Челябинск

Пары

Итоговое положение

1. Ксения Столбова – Федор Климов – 220,12

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 219,19

3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 201,91

4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов 198,79

5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 191,42

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 179,01

7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 178,26

8. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 176,60

9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 161,24

10. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 154,98

11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 146,88

Произвольная программа

1. Ксения Столбова – Федор Климов – 142,65

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 139,15

3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 129,06

4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 128,06

5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 123,90

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 118,24

7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 115,46

8. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 112,91

9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 103,60

10. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 102,73

11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 94,00