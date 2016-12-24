Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат России. Пары. Столбова и Климов победили, Тарасова и Морозов – 2-е, Забияко и Энберт – 3-и

    Теги Юко Кавагути Александр Смирнов сборная России результаты чемпионат России Александр Энберт пары Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Кристина Астахова Евгения Тарасова Александр Степанов Владимир Морозов Наталья Забияко Александр Коровин Анастасия Полуянова Алиса Ефимова Алина Устимкина Никита Володин Анастасия Мишина Владислав Мирзоев Богдана Лукашевич Елизавета Жук Егор Бритков Александра Бойкова Дмитрий Козловский Максим Селькин

    Спортивная пара Ксения Столбова – Федор Климов одержала победу на чемпионате России в Челябинске, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 2-е.

    Чемпионат России

    Челябинск

    Пары

    Итоговое положение

    1. Ксения Столбова – Федор Климов – 220,12
    2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 219,19
    3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 201,91
    4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов 198,79
    5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 191,42
    6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 179,01
    7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 178,26
    8. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 176,60
    9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 161,24
    10. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 154,98
    11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 146,88

    Произвольная программа

    1. Ксения Столбова – Федор Климов – 142,65
    2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 139,15
    3. Наталья Забияко – Александр Энберт – 129,06
    4. Кристина Астахова – Алексей Рогонов – 128,06
    5. Юко Кавагути – Александр Смирнов – 123,90
    6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 118,24
    7. Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев – 115,46
    8. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 112,91
    9. Елизавета Жук – Егор Бритков – 103,60
    10. Анастасия Полуянова – Максим Селькин – 102,73
    11. Богдана Лукашевич – Александр Степанов – 94,00

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться