Витцель может перейти в «Шанхай Теллэйс» за 25 млн евро

Полузащитник «Зенита» Аксель Витцель может продолжить карьеру в Китае.

Российский клуб принял предложение «Шанхай Теллэйс» в размере 25 миллионов евро. Переговоры находятся на стадии обсуждения личного контракта с футболистом.

Сообщается, что 27-летний полузащитник отказался от зарплаты в размере 12 миллионов евро в год, ожидая повторного предложения в удвоенном размере.

Другой претендент на бельгийца «Ювентус» готов потратить на трансфер футболиста 6 миллионов евро, в то время как «Зенит» рассчитывает выручить с продажи Витцеля не менее 10 миллионов евро.

Главным тренером «Шанхай Теллэйс» является Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший «Зенит» до лета 2016 года. На этой неделе клуб оформил самый дорогой трансфер в истории китайской лиги, купив Оскара из «Челси» за 70,5 млн евро.

Контракт Витцеля с «Зенитом» истекает летом 2017 года.