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    Симон Фуркад: «Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами!»

    Теги Симон Фуркад Кубок мира сборная Франции IBU стадион Жемчужина Сибири (Тюмень) ЧМ-2021

    Французский биатлонист Симон Фуркад выразил надежду на то, что Тюмень когда-нибудь примет этап Кубка мира.

    – Это откровенно глупое решение Международного союза биатлонистов! Почему должен быть наказан город и стадион? Ложь в спорте прекратится, если Кубок мира не пройдет в Тюмени? Перестаньте быть лицемерами!

    Некоторые биатлонисты говорят, что проведение восьмого этапа в Европе положительно скажется на подготовке к финалу Кубка мира в Норвегии…

    – Это один из самых смешных аргументов за всю мою жизнь. Передо мной лежит расписание прошлого сезона. Мне очень хочется спросить у больших людей из числа официальных лиц: а действительно ли они заботятся о нашем комфорте? Нам пришлось провести два Кубка мира за океаном всего лишь за две недели до начала чемпионата мира!

    В этом сезоне мы полетим в южнокорейский Пхенчхан. Сезон закончится в норвежском Холменколлене. Теперь откройте мировую карту и проведите линию между этими двумя точками. Посередине увидите Тюмень. Как что-то может быть еще комфортнее для биатлонистов?

    Кубок мира может пройти в Тюмени в 2018 году? Что думаете о шансах на проведение чемпионата планеты в 2021-м?

    – Мне трудно что-либо прогнозировать. Эти решения принимаю явно не я. Но очень хочу, чтобы большой биатлон вернулся в Тюмень. Я поддерживал заявку россиян на проведение чемпионата мира-2021.

    Я надеюсь, что мне удастся выступить в Тюмени, прежде чем я завершу биатлонную карьеру, – сказал Фуркад-старший.

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