Шум вокруг Трусовой на шоу Медведевой: опоздала к началу номера и обвинила певицу
На юбилейном шоу Евгении Медведевой не обошлось без скандалов – заочно повздорили Александра Трусова (после свадьбы – Игнатова) и певица Мария Зайцева, сопровождавшая ее прокат живым вокалом.
Что случилось?
Трусова, похоже, опоздала к началу программы. Вот как это выглядело для зрителей:
Экс-солистка группы «#2Маши» начинает петь кавер на «Diamonds» Рианны, но Трусова на льду не появляется.
Песня звучит уже дольше полутора минут, но на льду все еще никого нет. Ни графики, ни фигуристки – зрители недоумевают. Говорят, Трусова все это время просто стояла у бортика рядом с мужем – Макаром Игнатовым.
Саша вышла только ко второму куплету (примерно через 1 минуту 50 секунд с начала) и наконец-то прокатала программу.
И на этом о непонятном инциденте скорее всего и забыли бы, но Трусова не промолчала.
Вот версия Саши – оказывается, все из-за Зайцевой: «Я всегда очень волнуюсь перед выходом на лед – и на соревнованиях, и на шоу.
Один из номеров я катала впервые под музыку на шоу. Певица отказалась петь больше одного раза, поэтому мне было очень страшно выходить на лед. Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения к себе. Это очень странно, что человек отказался петь второй раз. Фонограммы не было, я бы без проблем откатала бы под нее. Не я выбирала музыку, организаторы сказали».
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У Марии Зайцевой, которой попало от суровых трусовских фанатов, другие и аргументы, и тон:
«Я приехала на саундчек в назначенное время. Был строгий тайминг репетиции, была возможность петь каждую песню только один раз, поскольку следом шли другие номера артистов и фигуристов, и было необходимо готовиться к основному выходу на шоу.
Вчера на шоу Евгении Медведевой я исполнила 4 композиции: «Танго в понедельник», «Слишком красиво» и два кавера – Strong Еnough и Diamonds. И конкретно песню Diamonds я исполнила два раза, о чем свидетельствует видео очевидцев, которые присутствовали на репетиции.
Поэтому заявления Александры, что композиция для ее выступления была спета один раз, являются ложными. Информация о том, что она меня просила лично спеть еще раз или запрашивала фонограмму, также является ложной, что могут подтвердить организаторы, которые присутствовали на репетиции и вели диалог с моей командой. «Плюс» был запрошен организаторами за день до шоу, чтобы использовать его в случае, если бы у меня не получилось присутствовать на репетиции.
Также важно отметить, что я не знакома с Александрой, поэтому не совсем понимаю, о каком конфликте и «нечеловеческом» отношении идет речь, когда я в жизни не беседовала с этим человеком. Я смотрела на всех спортсменов, находясь сверху на сцене, а они находились внизу на льду, мы не контактировали ни с кем.
Когда я вышла петь Diamonds уже на самом шоу, в первой половине песни Александра не выезжала на лед, и я не понимала, что происходит. Я испугалась, что что‑то случилось.
У меня действительно нет «плюсов» этих кавер‑композиций, поскольку я никогда не исполняла их под «плюсовую» фонограмму.
Однако это не помешало откатать номер другой спортсменке – Елизавете Туктамышевой, под песню Strong Enough, при том что на репетиции она прозвучала один раз, в отличие от песни для выступления Трусовой.
Также добавлю, что присутствие меня на саундчеке не было обязательным условием участия в шоу. Это была моя личная инициатива – приехать. Не все артисты, участвовавшие в шоу, были на репетиции.
В целом подобная ситуация демонстрирует то, что дым без огня бывает. И довольно густой. Печальны в этой ситуации не только ложные обвинения, но и в большей степени то, что так мало надо людям, чтобы накинуться на человека с обвинениями.
Я со вчерашнего вечера начала получать сообщения от людей, которые прочитали эту статью и обвиняли меня в том, что я якобы отказала фигуристке в том, чтобы спеть еще раз.
Поэтому хотелось бы дать всем совет по жизни – не делать выводы о ком‑либо и чем‑либо, если вы лично не были свидетелями ситуации, не видели общей картины, а тем более узнали о ней из прессы со слов только одной стороны».
Есть и пруфы – видео с репетиции, где Зайцева и правда исполняет эту песню.
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В дело запоздало вступила сторона Медведевой/организаторов – агент Леван Матуа окончательно все запутал. По его версии выходит, что все так и задумывалось:
«По задумке хореографа шоу Никиты Михайлова выход на лед фигуристки Александры Трусовой должен был состояться с середины песни во время выступления Марии Зайцевой.
Это не был саботаж со стороны спортсменки, как люди могли подумать. Такое часто происходит, что фигурист вступает в номер не сразу. Море примеров. Номер изначально был так поставлен. И на репетициях все так же отрабатывалось.
Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Марии вовремя не подсказали, что Саша выступает с середины номера. На репетиции Мария пела на сцене, репетировала и не должна была следить за льдом. И пела она потрясающе. Зайцева обладает одним из лучших голосов в стране. Поэтому мы ее и пригласили. А Александра выдающаяся фигуристка, которую Женя уважает, и у них прекрасные отношения.
Плюса не было у Александры, потому что Мария изначально пела кавер певицы Рианны. Был только LIVE и отправлена минусовка. В таких ситуациях обычно происходит так. На будущее, конечно, мы учтем такие моменты.
Тут опять же произошло недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом. И ей не хватило выделенного времени на репетиции. Несмотря на все это номер получился живым и органичным.
Из-за недопонимания произошел этот мини-скандал. В этой ситуации не виновата ни Мария Зайцева, ни Александра Трусова. Это не более чем дискоммуникация. Но я охотно верю, что этот инцидент никак не испортил тот праздник, который нам вчера удалось создать».
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Забавная ситуация: три стороны – три версии. Трусова и Зайцева сходятся хотя бы в одном – проблема была. Саша не выходила на лед, потому что номер не отрепетирован (по ее словам), Мария растерялась, когда не увидела фигуристку на льду.
И только агент Медведевой уверяет, что все шло по плану.
Но даже если так, инцидент все равно спорный. Накладка случилась, потому что программу не проработали со всех сторон:
● Трусову поставили перед фактом, под какую музыку она будет катать (выбора не оставалось);
● Зайцевой не сказали, как вообще будет выглядеть номер – ее задача только петь;
● фигуристка и певица совсем не контактировали, то есть хотя бы о минимальной отшлифовке номера речи не было;
● ну и ставить программу, где половину времени на льду пустота и ничего не происходит (а это, вообще-то, ледовое шоу) – супернеобычно.
Сумбурный номер, где никто толком не в курсе, как все должно смотреться и звучать – очень странно для проекта, к которому явно готовились долго и тщательно.
Понятно, что к организаторам много вопросов. Меньше всего смущает позиция Зайцевой – она здесь действительно сделала все, что требовалось.
А вот что непонятно, так это громкие Сашины слова о «нечеловеческом отношении».
«Припудри шрамики, надень свою улыбку». Что не так с шоу Медведевой?
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Екатерина Чеснокова; levanmatua
Ну, надеюсь, что ей уже объяснили что к чему, и она не будет принимать это близко к сердцу. А голос у нее, действительно, есть. Даже не знала, что на нашей эстраде есть такие талантливые исполнители. Так что в этом скандале присутствует и положительный момент )