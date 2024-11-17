Шум вокруг Трусовой на шоу Медведевой: опоздала к началу номера и обвинила певицу

На юбилейном шоу Евгении Медведевой не обошлось без скандалов – заочно повздорили Александра Трусова (после свадьбы – Игнатова) и певица Мария Зайцева, сопровождавшая ее прокат живым вокалом.

Что случилось?

Трусова, похоже, опоздала к началу программы. Вот как это выглядело для зрителей:

Экс-солистка группы «#2Маши» начинает петь кавер на «Diamonds» Рианны, но Трусова на льду не появляется.

Песня звучит уже дольше полутора минут, но на льду все еще никого нет. Ни графики, ни фигуристки – зрители недоумевают. Говорят, Трусова все это время просто стояла у бортика рядом с мужем – Макаром Игнатовым.

Саша вышла только ко второму куплету (примерно через 1 минуту 50 секунд с начала) и наконец-то прокатала программу.

И на этом о непонятном инциденте скорее всего и забыли бы, но Трусова не промолчала.

Вот версия Саши – оказывается, все из-за Зайцевой: «Я всегда очень волнуюсь перед выходом на лед – и на соревнованиях, и на шоу.

Один из номеров я катала впервые под музыку на шоу. Певица отказалась петь больше одного раза, поэтому мне было очень страшно выходить на лед. Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения к себе . Это очень странно, что человек отказался петь второй раз. Фонограммы не было, я бы без проблем откатала бы под нее. Не я выбирала музыку, организаторы сказали».

⬇️

У Марии Зайцевой , которой попало от суровых трусовских фанатов, другие и аргументы, и тон:

«Я приехала на саундчек в назначенное время. Был строгий тайминг репетиции, была возможность петь каждую песню только один раз, поскольку следом шли другие номера артистов и фигуристов, и было необходимо готовиться к основному выходу на шоу.

Вчера на шоу Евгении Медведевой я исполнила 4 композиции: «Танго в понедельник», «Слишком красиво» и два кавера – Strong Еnough и Diamonds. И конкретно песню Diamonds я исполнила два раза, о чем свидетельствует видео очевидцев, которые присутствовали на репетиции.

Поэтому заявления Александры, что композиция для ее выступления была спета один раз, являются ложными. Информация о том, что она меня просила лично спеть еще раз или запрашивала фонограмму, также является ложной , что могут подтвердить организаторы, которые присутствовали на репетиции и вели диалог с моей командой. «Плюс» был запрошен организаторами за день до шоу, чтобы использовать его в случае, если бы у меня не получилось присутствовать на репетиции.

Также важно отметить, что я не знакома с Александрой, поэтому не совсем понимаю, о каком конфликте и «нечеловеческом» отношении идет речь, когда я в жизни не беседовала с этим человеком . Я смотрела на всех спортсменов, находясь сверху на сцене, а они находились внизу на льду, мы не контактировали ни с кем.

Когда я вышла петь Diamonds уже на самом шоу, в первой половине песни Александра не выезжала на лед, и я не понимала, что происходит. Я испугалась, что что‑то случилось.

У меня действительно нет «плюсов» этих кавер‑композиций, поскольку я никогда не исполняла их под «плюсовую» фонограмму.

Однако это не помешало откатать номер другой спортсменке – Елизавете Туктамышевой, под песню Strong Enough, при том что на репетиции она прозвучала один раз, в отличие от песни для выступления Трусовой.

Также добавлю, что присутствие меня на саундчеке не было обязательным условием участия в шоу. Это была моя личная инициатива – приехать . Не все артисты, участвовавшие в шоу, были на репетиции.

В целом подобная ситуация демонстрирует то, что дым без огня бывает. И довольно густой. Печальны в этой ситуации не только ложные обвинения, но и в большей степени то, что так мало надо людям, чтобы накинуться на человека с обвинениями.

Я со вчерашнего вечера начала получать сообщения от людей, которые прочитали эту статью и обвиняли меня в том, что я якобы отказала фигуристке в том, чтобы спеть еще раз.

Поэтому хотелось бы дать всем совет по жизни – не делать выводы о ком‑либо и чем‑либо, если вы лично не были свидетелями ситуации, не видели общей картины, а тем более узнали о ней из прессы со слов только одной стороны».

Есть и пруфы – видео с репетиции , где Зайцева и правда исполняет эту песню.

⬇️

В дело запоздало вступила сторона Медведевой/организаторов – агент Леван Матуа окончательно все запутал. По его версии выходит, что все так и задумывалось:

«По задумке хореографа шоу Никиты Михайлова выход на лед фигуристки Александры Трусовой должен был состояться с середины песни во время выступления Марии Зайцевой .

Это не был саботаж со стороны спортсменки, как люди могли подумать. Такое часто происходит, что фигурист вступает в номер не сразу. Море примеров. Номер изначально был так поставлен. И на репетициях все так же отрабатывалось.

Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Марии вовремя не подсказали, что Саша выступает с середины номера . На репетиции Мария пела на сцене, репетировала и не должна была следить за льдом. И пела она потрясающе. Зайцева обладает одним из лучших голосов в стране. Поэтому мы ее и пригласили. А Александра выдающаяся фигуристка, которую Женя уважает, и у них прекрасные отношения.

Плюса не было у Александры, потому что Мария изначально пела кавер певицы Рианны. Был только LIVE и отправлена минусовка. В таких ситуациях обычно происходит так. На будущее, конечно, мы учтем такие моменты.

Тут опять же произошло недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом. И ей не хватило выделенного времени на репетиции. Несмотря на все это номер получился живым и органичным.

Из-за недопонимания произошел этот мини-скандал. В этой ситуации не виновата ни Мария Зайцева, ни Александра Трусова. Это не более чем дискоммуникация. Но я охотно верю, что этот инцидент никак не испортил тот праздник, который нам вчера удалось создать».

***

Забавная ситуация: три стороны – три версии. Трусова и Зайцева сходятся хотя бы в одном – проблема была. Саша не выходила на лед, потому что номер не отрепетирован (по ее словам), Мария растерялась, когда не увидела фигуристку на льду.

И только агент Медведевой уверяет, что все шло по плану.

Но даже если так, инцидент все равно спорный. Накладка случилась, потому что программу не проработали со всех сторон:

● Трусову поставили перед фактом, под какую музыку она будет катать (выбора не оставалось);

● Зайцевой не сказали, как вообще будет выглядеть номер – ее задача только петь;

● фигуристка и певица совсем не контактировали, то есть хотя бы о минимальной отшлифовке номера речи не было;

● ну и ставить программу, где половину времени на льду пустота и ничего не происходит (а это, вообще-то, ледовое шоу) – супернеобычно.

Сумбурный номер, где никто толком не в курсе, как все должно смотреться и звучать – очень странно для проекта, к которому явно готовились долго и тщательно.

Понятно, что к организаторам много вопросов. Меньше всего смущает позиция Зайцевой – она здесь действительно сделала все, что требовалось.

А вот что непонятно, так это громкие Сашины слова о «нечеловеческом отношении».

«Припудри шрамики, надень свою улыбку». Что не так с шоу Медведевой?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Екатерина Чеснокова; levanmatua