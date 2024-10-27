Фролова о произвольной: «Для меня это был определенный вызов – катать кошку, будучи взрослой женщиной. И надо еще как-то в образе, до конца»

Анна Фролова прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России.

Фигуристка набрала 149 баллов за произвольную программу и 226,33 – по сумме двух программ. В произвольной Фролова выступает под музыку из мюзикла «Кошки».

«Вы отдышаться мне даже не отдаете, у меня кислород в мозг не поступил, подождите. Я очень рада, во-первых. Во-вторых, Магнитогорск обожаю, буду приезжать сюда теперь каждый год, надеюсь.

В-третьих, что в-третьих? А, ну давайте поддержим чуть-чуть тему, которая сейчас на хайпе – это не моя заслуга, это заслуга Бейонсе, спасибо большое, она меня вдохновляла, это не я (благодарность певице Бейонсе – мем, возникший после скандала с Пи Дидди – Sports).

Мне Валентин Николаевич (Молотов) предложил эту музыку еще в конце апреля. Это была одна из первых идей для постановки программ. Я как-то странно отреагировала – для меня это был определенный вызов: катать кошку, будучи взрослой женщиной. И надо еще как-то в образе, до конца.

Музыка такая бодрая, а я уже не совсем бодрая на четвертой минуте. Но ничего, это мы доработаем еще.

В итоге я отказалась, потом было два месяца поиска другой музыки, мы ничего не нашли нормального – и мне снова включили «Кошки», и я такая: а классно, давайте поставим!

Валентин Николаевич на меня немного разозлился, потому что мы два месяца искали музыку, а вернулись к первоначальному варианту. Но не зря», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.

«Нашла коннект со своим телом». Перезапустила карьеру в 18 и теперь среди главных фигуристок России