Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»
Российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала сравнения с двукратной олимпийской чемпионкой Алисой Лью.
— Какое выступление на Олимпиаде тебя больше всего зацепило?
— Отвечу банально: произвольная программа Алисы Лью. Зажигалочка. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от своей программы, от катания. Не знаю, волнуется она или нет, но этого вообще не было видно.
— Вас сейчас многие сравнивают — по внешнему позитиву, улыбке. Тебе близка ее философия?
— Я в большинстве случаев улыбаюсь. Это одна из моих положительных черт.
Сравнивать нас, конечно, тяжело, потому что в целом разные обстоятельства, и мы абсолютно разные. Я с ней не общалась, не знаю, какая она на самом деле.
Частично с ее философией согласна. Понятно, что я воспитана по-другому. Как она говорила, что выберет тусовки, жертвуя фигурным катанием... Она, видимо, может себе такое позволить, она пришла к олимпийскому золоту.
У меня такого просто не будет, потому что у нас здесь другая ситуация, другой рабочий процесс. Мы выходим с тренировок опустошенные, банально не хватает сил, чтобы потом еще пойти потусить с друзьями. Особенно в сезоне.
Бывает, что мы можем собраться посидеть после стартов, но это уже когда сезон закончен и никто ни к чему не готовится, — сказала Двоеглазова в интервью Okko.
Алиса Лью: «Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку – мне все равно»
Мне это всё напоминает пропаганду, нам упорно рассказывали как Алиса получает удовольствие, и спустя время неокрепшие умы повторяют это как мантру.
А программа то чем понравилась, что в ней интересного, неужели её хочется пересматривать, вот Танго Аделии я пересматриваю часто, а что Алиса катала с довольной моськой и не помню, дискотека и всё.
Просто вью такие говорят о том, что своего у голове нет. Как и мнение. А за пустых спортсменов болеть не хочется.
мне лично как любителю фк вообще все равно, наслаждалась там алиса лью и как сильно, мне интересно посмотреть хорошую программу, хореографию, хотя бы попытки в тех.сложность... а не ширпотреб. программы ни о чем совершенно, безыдейные и попсовые
у нас в стране большинству нравится клава кока и Оля Бузова) со всем остальным также. Вкус есть далеко не у многих.