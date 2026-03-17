  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
91

Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала сравнения с двукратной олимпийской чемпионкой Алисой Лью. 

— Какое выступление на Олимпиаде тебя больше всего зацепило?

— Отвечу банально: произвольная программа Алисы Лью. Зажигалочка. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от своей программы, от катания. Не знаю, волнуется она или нет, но этого вообще не было видно.

— Вас сейчас многие сравнивают — по внешнему позитиву, улыбке. Тебе близка ее философия?

— Я в большинстве случаев улыбаюсь. Это одна из моих положительных черт.

Сравнивать нас, конечно, тяжело, потому что в целом разные обстоятельства, и мы абсолютно разные. Я с ней не общалась, не знаю, какая она на самом деле.

Частично с ее философией согласна. Понятно, что я воспитана по-другому. Как она говорила, что выберет тусовки, жертвуя фигурным катанием... Она, видимо, может себе такое позволить, она пришла к олимпийскому золоту. 

У меня такого просто не будет, потому что у нас здесь другая ситуация, другой рабочий процесс. Мы выходим с тренировок опустошенные, банально не хватает сил, чтобы потом еще пойти потусить с друзьями. Особенно в сезоне.

Бывает, что мы можем собраться посидеть после стартов, но это уже когда сезон закончен и никто ни к чему не готовится, — сказала Двоеглазова в интервью Okko.

Алиса Лью: «Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку – мне все равно»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлиса Лью
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
logoсборная США
logoсборная России
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это переходит все границы - они все сговорились, что ли?! Ну откатала эта Алиса кое-как программу, не упала с дурацкой прической и улыбкой - всё, не более, а шума столько, как будто она совершила революцию в ФК, дичь.
Ответ miladoc1
Надо вводить новый критерий в оценках за компоненты - наслаждалась ли фигуристка, хотя похоже на этой олимпиаде этот критерий уже был, и играл главную роль в оценке.
Мне это всё напоминает пропаганду, нам упорно рассказывали как Алиса получает удовольствие, и спустя время неокрепшие умы повторяют это как мантру.
Ответ miladoc1
Эти фигуристки возомнили,будто они что-то понимают в фигурном катании.Это переходит все границы.Почему они не плачут?Аж смотреть неинтересно.
Очередной бред.. не ожидала, что наши девочки, обладающие ультра-си, прекрасными программами будут, эту нелепицу друг за другом. Может, еще все в енотов покрасятся от восторга?
Ответ Marenka07
Да дело не в том даже чем они обладают наши , меня они разочаровывают какой-то фальшью ну не восхищаются они ею как говорят ну это видно как плохие актёры зачем они неискрине повторяют чужие тезисы ? Они похожи на того кто прочитал какую-нибудь умную книгу но высказывает по ней чужие выводы .
Алис, на фиг тебе квадлутц, который редко получается, да и квадтулуп в топку, катай с тройными и наслаждайся.
А программа то чем понравилась, что в ней интересного, неужели её хочется пересматривать, вот Танго Аделии я пересматриваю часто, а что Алиса катала с довольной моськой и не помню, дискотека и всё.
Ответ Адриана
Да завидует она им всем, даже Адели, что хоть побывала на ОИ. А так...лица своего нет, и не факт что будет. Программы Адели хочется пересматривать, Двоеглазовой нет. Ну а что до Лью, то все завидуют, как выступив хуже той же Медведевой, Трусовой, не прыгая даже контент Туктамышевой по фану получить золото. Ну карма у девочки хорошая была. И ТИ.

Просто вью такие говорят о том, что своего у голове нет. Как и мнение. А за пустых спортсменов болеть не хочется.
уже невозможно читать одно и то же))
мне лично как любителю фк вообще все равно, наслаждалась там алиса лью и как сильно, мне интересно посмотреть хорошую программу, хореографию, хотя бы попытки в тех.сложность... а не ширпотреб. программы ни о чем совершенно, безыдейные и попсовые
Ответ Грибная Фея
К сожалению, таких эстетов как аудитория спортса меньшинство(
Ответ Ккк_1116498071
не удивлена вообще 😂
у нас в стране большинству нравится клава кока и Оля Бузова) со всем остальным также. Вкус есть далеко не у многих.
Алиса, в чем проблема? Будь как та Алиса - забей на квады, питайся в макдаке, туси с друзьями, полная акуна матата. Ах да, препараты ж еще, но тут такое - ей можно, а тебе нельзя. Никак нельзя.
Ответ Тотли Тауэрс
Ну, и тут можно можно пойти путем Алисы Лью - 145 невыполненных учебных заданий, поход к доктору, и вполне возможен диагноз, если не СДВГ, то какой-нибудь другой полезный для спорта. Вполне возможно, что эта часть биографии и кажется особенно привлекательной молодым фигуристкам - поклонницам Алисы Лью.
Ответ Тотли Тауэрс
Тем более и главный её тренер теперь перековалась - всё в кайф, на всех пофиг.
Такое впечатление, что всем раздали задание составить предложение из предложенных слов: Алиса Лью, получает удовольствие, релакс, кайф, нравится. Главное, что уже импровизировать не получается - у всех одно и то же выходит, как под копирку.
Ответ Theodor Dobzhansky
Ну тут все просто, все хотят кататься долго, пусть и без ультра си, многим просто надоело ждать когда им исполнится 17-18 лет и уходить на "пенсию", поэтому для них Алиса и правда сейчас пример "другого пути", шанса остаться в спорте подольше. И если мы хотим и еще что то выигрывать после нашего допуска, а не занимать шестые места то нам и правда нужно придумывать другой путь. Но думаю еще один цикл мы будем искать девочек которые все еще смогут теоретически прыгнуть хотя бы один четверной на ОИ в 18 лет, авось прокатит.
Ответ Max Zdanov
Причём тут путь?!!! Какой пример?! Куракова в Польше до пенсии может кататься, Самоделкина в Казахстане будет долго кататься, в этих федерациях нет такой конкуренции, как в России, да и в Америке их всего 3, остальные во втором и третьем десятке, и Алиса вернулась, когда поняла, что русских на Олимпиаде не будет. В России другая ситуация, никто не будет на позитиве и с улыбкой, потому что их много, и чтобы быть первой надо пахать, а нп тусоваться.
Что-то глаз уже дёргается от всех этих восторгов по поводу позитива Алисы Лью)
Ответ Kareglazaya

Ответ Kareglazaya
+++++
И Алиса туда же. Ну так возьми на вооружение её философию, что мешает, всегда есть выбор.
Ответ Адриана
У неё это не получится, Лью то после серебра на домашнем чемпионате улыбалась, а эта истерику устроила.))
Ответ Hwanrina
Конечно не получится, но если так нравится позитив, так радуйся, что имеешь, это то, о чём говорила Этери, но они же все хотят только золото, не получив рыдают.
Какое-то массовое помешательство или стадный инстинкт. Хз, как это ещё объяснить.
Ответ crybaby
Так и есть они просто повторяют чужие слова , честно и кажутся все эти повторения от наших какими-то не искренними фальшивыми может я не прав но так вижу .
Ответ crybaby
это называется - фигурка на госбюджете. Антоша велел восхищаться.
Спросите ещё у Даши Садковой, пожалуйста). А если серьёзно, жаль, что для девчонок это образец, но я их могу понять, они смотрят и завидуют, потому что понимают, что им не светит кататься с таким контентом иначе из России на МС не попадешь. А об Алисе в таком ключе никто бы и не говорил, если бы наши катались все эти годы там, может даже и не вернулась бы. Вот в этом и весь феномен её философии, в нужное время вышла, подготовлена хорошо, катит легко даже при своей комплекции, все ошибались, а она нет, всё сошлось у неё получается. Но чем восторгаться? Принять как факт её победу ещё понятно.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
