Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»

Двоеглазова: на Олимпиаде понравилась произвольная программа Алисы Лью.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала сравнения с двукратной олимпийской чемпионкой Алисой Лью.

— Какое выступление на Олимпиаде тебя больше всего зацепило?

— Отвечу банально: произвольная программа Алисы Лью. Зажигалочка. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от своей программы, от катания. Не знаю, волнуется она или нет, но этого вообще не было видно.

— Вас сейчас многие сравнивают — по внешнему позитиву, улыбке. Тебе близка ее философия?

— Я в большинстве случаев улыбаюсь. Это одна из моих положительных черт.

Сравнивать нас, конечно, тяжело, потому что в целом разные обстоятельства, и мы абсолютно разные. Я с ней не общалась, не знаю, какая она на самом деле.

Частично с ее философией согласна. Понятно, что я воспитана по-другому. Как она говорила, что выберет тусовки, жертвуя фигурным катанием... Она, видимо, может себе такое позволить, она пришла к олимпийскому золоту.

У меня такого просто не будет, потому что у нас здесь другая ситуация, другой рабочий процесс. Мы выходим с тренировок опустошенные, банально не хватает сил, чтобы потом еще пойти потусить с друзьями. Особенно в сезоне.

Бывает, что мы можем собраться посидеть после стартов, но это уже когда сезон закончен и никто ни к чему не готовится, — сказала Двоеглазова в интервью Okko.

Алиса Лью: «Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку – мне все равно»