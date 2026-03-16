Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился планами на будущее своей ученицы Елены Костылевой.
«Для тех, кто активно интересуется, как дела у нашей спортсменки Лены Костылевой.
Лена уже несколько дней как приступила к тренировкам. Пока вращается и работает с приглашенным ледовым хореографом на льду. Работа уже идет.
Из интересного:
1. Лена, как и Саша Плющенко, вместе со мной примут участие в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященном нашей победе в Турине в 2006 году. Шоу пройдут 27–29 марта на «Навка-Арене».
2. Скоро у Лены выйдет ее личная мерч-коллекция, которую моя команда ей помогла сделать с нашими партнерами. Лена сама участвовала в разработке и выборе моделей и тканей.
Купить ее вы сможете в флагманских магазинах «Ангелы Плющенко» на наших ледовых аренах, а также на всех наших шоу в России и за рубежом.
3. Леной активно интересуется не только спортивная пресса, но и большие федеральные СМИ.
4. Интерес к Лене есть также и у иностранной прессы: в мае у нее со мной пройдет съемка на обложку самого крупного журнала, принадлежащего испанскому издательскому дому.
Мне очень приятно, что Ленин талант и наша с ней работа и победы находят отклик не только в сердцах болельщиков фигурного катания, но и у СМИ», – написал Плющенко.
А как там папа с Фунтик ом поживают.? Жив ли котяра?
И вот по будто мановению руки - желание исполнилось. Мамо, надо фильм снять о Лене, и планету назвать в честь неё. Не благодарите)) Я смотрю, Рудковские на все для вас готовы)))
Посмотрела сейчас, у Плющенко нет никаких шоу на ближайшее время, никаких продаж
Впервые в этом году Плющенко сам вынужден выступать у Навки, и на открытых катках зимой
Раньше он просил 10 млн. за выход, желающих не нашлось
Сейчас у Навки за обычный гонорар наравне со всеми
В академии никто не отобрался во взрослую сборную
В юниорской одна Лена, с множеством травм
а разговоров то было...
В пунктах - ни одного о спорте)) мне кажется, кто спрашивал, все же другой ответ ожидал 🤣
Даже не знаю, что смешнее - это, или позиционирование Лены как породистого щенка на выставке-продаже 😁
…посмотрите, нашей Леночкой интересуются и те, и эти., и даже - вы не поверите - иностранцы! А ещё она умеет лапкой вот так делать, и ультраси показывать за вкусняшку 🤗
Могли бы как Лена выпускать свой мерч, но... сами отказались от своего счастья
И выгоднее)