  • Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился планами на будущее своей ученицы Елены Костылевой.

«Для тех, кто активно интересуется, как дела у нашей спортсменки Лены Костылевой.

Лена уже несколько дней как приступила к тренировкам. Пока вращается и работает с приглашенным ледовым хореографом на льду. Работа уже идет.

Из интересного:

1. Лена, как и Саша Плющенко, вместе со мной примут участие в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященном нашей победе в Турине в 2006 году. Шоу пройдут 27–29 марта на «Навка-Арене».

2. Скоро у Лены выйдет ее личная мерч-коллекция, которую моя команда ей помогла сделать с нашими партнерами. Лена сама участвовала в разработке и выборе моделей и тканей.

Купить ее вы сможете в флагманских магазинах «Ангелы Плющенко» на наших ледовых аренах, а также на всех наших шоу в России и за рубежом.

3. Леной активно интересуется не только спортивная пресса, но и большие федеральные СМИ.

4. Интерес к Лене есть также и у иностранной прессы: в мае у нее со мной пройдет съемка на обложку самого крупного журнала, принадлежащего испанскому издательскому дому.

Мне очень приятно, что Ленин талант и наша с ней работа и победы находят отклик не только в сердцах болельщиков фигурного катания, но и у СМИ», – написал Плющенко.
 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
Этот текст больше похож на еженедельный отчет перед Ириной Костылевой, на который и нам позволили взглянуть)
Ответ Cento per cento
Надеюсь маму теперь всё устраивает. Конкуренты устранены. Лена главная звезда. Мама денежки считает.
А как там папа с Фунтик ом поживают.? Жив ли котяра?
Ответ Cento per cento
Недавно Мамо истерила по поводу того, что её дочи(лучшей в мире, естественно) ни на одной обложке журнала нет. Что про "каких-то" фигуристов есть статьи, а о "лучшей в мире чемпионке" нет.
И вот по будто мановению руки - желание исполнилось. Мамо, надо фильм снять о Лене, и планету назвать в честь неё. Не благодарите)) Я смотрю, Рудковские на все для вас готовы)))
Все , что нужно знать о фигуристах академии АП и их занятиях.
Ответ Елена Кондратьева
Комментарий скрыт
Ответ Анастасия Платонова
Комментарий скрыт
Там что-то интересное?
По моему в АП критическая ситуация и провал по всем фронтам
Посмотрела сейчас, у Плющенко нет никаких шоу на ближайшее время, никаких продаж

Впервые в этом году Плющенко сам вынужден выступать у Навки, и на открытых катках зимой
Раньше он просил 10 млн. за выход, желающих не нашлось
Сейчас у Навки за обычный гонорар наравне со всеми

В академии никто не отобрался во взрослую сборную
В юниорской одна Лена, с множеством травм

а разговоров то было...
Ответ nina1212
Май ещё не наступил, попробует спиратить кого-нибудь в межсезонье. Да и Яметову уже прибрал.
Ответ nina1212
А сейчас какие могут быть шоу? Только ёлки отработали. Сейчас межсезонье.
Как дела у нашей СПОРТСМЕНКИ.

В пунктах - ни одного о спорте)) мне кажется, кто спрашивал, все же другой ответ ожидал 🤣
Ответ Yasenka
Думаете, кто-то спрашивал?
Ответ Yasenka
А никто не спрашивал, это из ТГ Плюща
Флагманские магазины Ангелов Плющенко … 😂😂😂
Даже не знаю, что смешнее - это, или позиционирование Лены как породистого щенка на выставке-продаже 😁
…посмотрите, нашей Леночкой интересуются и те, и эти., и даже - вы не поверите - иностранцы! А ещё она умеет лапкой вот так делать, и ультраси показывать за вкусняшку 🤗
Ответ Kontiolahti
Не меньше, чем за брюллики и iPhone.
Как это все жалко и дешево выглядит как вой обиженного щенка на Луну … АП-шоу академия и не больше…смиритесь уже…
Видимо ЕВ не смог пережить медийный день Даниила Марковича и решил сработать на опережение)
А вот нате-ка, выкусите, Сарновские!✌️
Могли бы как Лена выпускать свой мерч, но... сами отказались от своего счастья
А почему Сашу Плющенко в шоу Навки до кучи взяли, а на обложку крупнейшего в мире спортивного журнала нет)? Имею ввиду пункты 1 и 4 из протокола).
Ответ agentkuper
Не барское это дело. Там Патрики осваиваются.
мерч с мамырой будет покруче)
И выгоднее)
