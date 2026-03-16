Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»

Плющенко: скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился планами на будущее своей ученицы Елены Костылевой.

«Для тех, кто активно интересуется, как дела у нашей спортсменки Лены Костылевой.

Лена уже несколько дней как приступила к тренировкам. Пока вращается и работает с приглашенным ледовым хореографом на льду. Работа уже идет.

Из интересного:

1. Лена, как и Саша Плющенко, вместе со мной примут участие в шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвященном нашей победе в Турине в 2006 году. Шоу пройдут 27–29 марта на «Навка-Арене».

2. Скоро у Лены выйдет ее личная мерч-коллекция, которую моя команда ей помогла сделать с нашими партнерами. Лена сама участвовала в разработке и выборе моделей и тканей.

Купить ее вы сможете в флагманских магазинах «Ангелы Плющенко» на наших ледовых аренах, а также на всех наших шоу в России и за рубежом.

3. Леной активно интересуется не только спортивная пресса, но и большие федеральные СМИ.

4. Интерес к Лене есть также и у иностранной прессы: в мае у нее со мной пройдет съемка на обложку самого крупного журнала, принадлежащего испанскому издательскому дому.

Мне очень приятно, что Ленин талант и наша с ней работа и победы находят отклик не только в сердцах болельщиков фигурного катания, но и у СМИ», – написал Плющенко.

