Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»

Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал о своих переживаниях из-за падения Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Фигуристка упала на четверном тулупе в произвольной программе. На турнире она заняла шестое место.

«Конечно, когда это произошло, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально. В любом случае понимаешь: может быть так, а может — по-другому. Но до начала ты стоишь и думаешь: «Сейчас все у нас получится». Говоришь какие-то слова, молитвы, лишь бы помогло.

Падение происходит, у тебя все оборвалось, но потом ты обратно включаешься. То же самое спортсмен. Понял, что что-то произошло, но надо двигаться дальше, потому что впереди еще вся программа. Надо показать, что ничего не было, что ты с таким же настроением катаешься дальше. Это тоже сложная актерская игра, особенно если что-то не получилось.

Когда спортсмен выходит со льда, если все идеально, вы просто порадовались, обнялись. Если ты как тренер видишь, что все было хорошо, вы можете спокойно обсудить какие-то моменты.

А когда спортсмен выходит со льда расстроенный, ты тоже расстроен, но понимаешь, что ничего уже не изменить. Надо просто помочь, поддержать, дать уверенность, окружить теплом, заботой.

Но не всегда это совпадает с ощущениями спортсмена — он выходит весь в своих мыслях о том, что у него что-то не получилось», — сказал Глейхенгауз в интервью Иде Галич.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАделия Петросян
logoДаниил Глейхенгауз
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
женское катание
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень отзываются эти слова. Действительно, когда спортсмен проходит через столько испытаний (особенно эти годы отстранения), невольно начинаешь верить в предназначение и справедливость. Хочется, чтобы тот, кто так долго работал в тени и тишине, громко заявил о себе на главной сцене. В этом есть что-то сакральное, почти детская вера в торжество добра над обстоятельствами. Жаль, что чуда не случилось, но Аделия - большая умница, что выстояла.
У Аделии будет номер вместе с Петей в шоу Тутберидзе
Должок за показалку на ОИ
Ответ nina1212
Вау
Спортсмены молодцы! Выступили достойно при свинском отношении ИСУ и МОК.
А канадского мандарина, похоже, все там послали с допуском. А дома министр за это натянул. Вот он по-быдлячьи и оторвался на всех тех, кто от него зависит - на беззащитных тренерах и спортсменах. На ФГП в Челябинск не приехал, зато на сомнительный ютуб-канал поперся.
Гнать надо этого удода в шею. Плевать на его недомедаль, покусанную канадцами.
Слова правильные, но Даниил так сидел в кике с Аделией, просто как чужой. Артюхов на прокатах в Пекине и то смотрелся не таким посторонним. Может, Аделии и не нужны были в тот момент никакие слова утешения, но он даже слегка к ней не развернулся, просто сидел и смотрел прямо перед собой, такой нейтральный, и спортсменка такая одинокая, сама по себе.
Ответ Iskra
Ну чуда ждал, а оно не случилось, мог бы Аделию и поддержать.
Ответ Iskra
У меня вообще были мысли, что, может, с Артюховым ей было бы спокойнее выходить на прокат
Неудачи могут подстерегать любого спортсмена, тут никто не застрахован. Жаль, что это случилось с Аделией, но об этом могут сожалеть многие спортсмены и их болельщики. В ПП у многих не задалось, но особенно у парней, лидеров и фаворитов ОИ.
Ну что поделать если так получилось, это спорт и не всегда бывает так как хочется..
У Аделии не было тулупа к ОИ, что было видно по тренировкам. Поэтому падение было не удивительным. Все же было бы лучше катать с тройными и с хорошим настроем.
Ответ Irina Kuznetsova
И всю жизнь потом думать, что если б прыгнула был бы шанс на победу
День защиты Петросян на спортсе.
Не в этом дело, Двоеглазова весь сезон попой не садилась на уси, и Гумменик тож, даж если и занял 6 место, а другие садились, 2 удачные попытки, одна с 2 даже после них все остальные тройные просто завалены, так что с пубератом и травмой надо восстанавливаться дома, все отстаньте от нее, прыгнула бы и никтоб ее не хейтил, даж с 6 местом, что было маловероятно, разве что чудо какое то , но такие чудеса очень редки, были видно по сезону что не прыгнет она его, а с 3ыми без уси могли многие откатать
Надеяться опять а вдруг на чудо на авось а вдруг 3 раз получится, это глупо, если стабильности нет
