Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»

Глейхенгауз: когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня внутри все оборвалось.

Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал о своих переживаниях из-за падения Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Фигуристка упала на четверном тулупе в произвольной программе. На турнире она заняла шестое место.

«Конечно, когда это произошло, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально. В любом случае понимаешь: может быть так, а может — по-другому. Но до начала ты стоишь и думаешь: «Сейчас все у нас получится». Говоришь какие-то слова, молитвы, лишь бы помогло.

Падение происходит, у тебя все оборвалось, но потом ты обратно включаешься. То же самое спортсмен. Понял, что что-то произошло, но надо двигаться дальше, потому что впереди еще вся программа. Надо показать, что ничего не было, что ты с таким же настроением катаешься дальше. Это тоже сложная актерская игра, особенно если что-то не получилось.

Когда спортсмен выходит со льда, если все идеально, вы просто порадовались, обнялись. Если ты как тренер видишь, что все было хорошо, вы можете спокойно обсудить какие-то моменты.

А когда спортсмен выходит со льда расстроенный, ты тоже расстроен, но понимаешь, что ничего уже не изменить. Надо просто помочь, поддержать, дать уверенность, окружить теплом, заботой.

Но не всегда это совпадает с ощущениями спортсмена — он выходит весь в своих мыслях о том, что у него что-то не получилось», — сказал Глейхенгауз в интервью Иде Галич.