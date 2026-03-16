Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

Опубликовано расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге.

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

21 марта, суббота

13:55

Пары, короткая программа

Женщины, короткая программа

Мужчины, короткая программа

Конкурс мастерства на льду

22 марта, воскресенье

13:55

Танцы на льду, произвольный танец

Женщины, произвольная программа

Мужчины, произвольная программа

Прыжковый баттл

Командные эстафеты

Состав участников

Команда Москвы : Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Степанова – Иван Букин.

Команда Санкт-Петербурга : Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Первый канал .