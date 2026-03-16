  Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

Опубликовано расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге.

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

21 марта, суббота

13:55

Пары, короткая программа

Женщины, короткая программа

Мужчины, короткая программа

Конкурс мастерства на льду

22 марта, воскресенье

13:55

Танцы на льду, произвольный танец

Женщины, произвольная программа

Мужчины, произвольная программа

Прыжковый баттл

Командные эстафеты

Состав участников

Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Степанова – Иван Букин.

Команда Санкт-Петербурга: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Первый канал.

Всем участникам кубка Первого канала гладкого льда и чистых прокатов!
Всем участника КПК здоровья, хорошего настроения и успешного выступления.
Всем удачи, красивых и чистых прокатов. Состав прекрасный, буду рада всех увидеть ещё раз.
У мужчин команда Питра явно мощнее москвичей. У женщин - Мск выглядят сильнее. В парах: по одному лидеру у каждой команды, правда у Москвы - ЧЯ....В танцах первый и формально четвертый номер у Мск, формально второй и третий - у Питера. В общем, явного перекоса сил нет, будет интересно! Всем фигуристам - отличных прокатов!
А чего это Хуснутдинова попала в команду Питера?
Ответ inspire162
А чего это Хуснутдинова попала в команду Питера?
Была инфа, что все спортсмены, представляющие регионы, присоединены к команде Питера. Потому что в каманда Москвы и так более многосисленная. Дина Хаснутдинова представляет Татарстан, Камила Нелюбова -Чувашию
Эстафеты опять зачем?
Ответ Амальгама
Эстафеты опять зачем?
В детский сад поиграть.
С интересом жду конкурс мастерства у танцоров.
проходной турнир, главное чтобы травм не было у ребят
Кто капитаны, интересно?
А что это эстафеты поставили в конец? Чтобы результаты подогнать удобнее было?
