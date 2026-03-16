Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
21 и 22 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Санкт-Петербург
21 марта, суббота
13:55
Пары, короткая программа
Женщины, короткая программа
Мужчины, короткая программа
Конкурс мастерства на льду
22 марта, воскресенье
13:55
Танцы на льду, произвольный танец
Женщины, произвольная программа
Мужчины, произвольная программа
Прыжковый баттл
Командные эстафеты
Состав участников
Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Степанова – Иван Букин.
Команда Санкт-Петербурга: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Первый канал.