  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева об отказах фанатам в фото: «Если бы это была автограф-сессия, я бы себя так не повела. Многие, наверное, путают спортсменов с блогерами»
0

Медведева об отказах фанатам в фото: «Если бы это была автограф-сессия, я бы себя так не повела. Многие, наверное, путают спортсменов с блогерами»

Фигуристка Медведева объяснила, почему отказывала фанатам в совместных фото.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила, почему может отказаться от совместного фото с фанатами.

«Вот, например, я сижу в ресторане – и ко мне за стол просто подсаживается женщина, и такая [говорит]: «Женечка, мы вас так любим! Фотку можно?» (Медведева достает телефон и протягивает его вперед, изображая фанатку – Спортс’’)

Я говорю «нет», и она начинает злиться: «А че это нет?» Я говорю: «А че это да? Здравствуйте, во-первых». – «Ну, вы неправильно, Женечка, себя ведете, это же ваша работа». Это реальная история, и я долго рефлексировала. Думаю: я отказала человеку – наверное, не надо так было. А потом я думаю: а в чем действительно заключается моя работа?

Моя работа заключается в том, чтобы хорошо комментировать соревнования, хорошо вести турниры. Моя работа заключается в том, чтобы – вот я была в спорте – хорошо представлять свою страну на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.

И если бы это была автограф-сессия, которая запланирована и действительно является моей работой, я бы себя так не повела. Но тут я сижу вместе со своим мужем, ужинаю, а к нам подсаживается женщина, например. Это уже немного другое.

Многие, наверное, путают спортсменов с блогерами. «Любой подходи», «конечно, меня на улице можно встретить, сфоткаться», вот это всё. Блогеры и певцы – это люди, которые всю жизнь шли к этой узнаваемости, и когда к ним подходят, я считаю, что это действительно их работа. Особенно у блогеров, у ребят. Потому что у них есть аудитория онлайн и есть аудитория офлайн.

Спортсмены выигрывают Олимпийские игры, и [люди] сразу же такие: «О, это ты!» А спортсмен никогда на самом деле к этому не тянулся. Спортсмен тянулся к своей заветной медали и, дай бог, ее получил. И он такой: «Ну вот теперь я отдохну!» Потом он идет в ресторан, а к нему подсаживаются незнакомые люди.

Просто чтобы люди не путали эти понятия, не обижались… Не обижайтесь. Не надо, пожалуйста. Мы такие чуть-чуть… чуть другие», – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoженское катание
logoсборная России
logoЕвгения Медведева

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это максимально странно подсаживаться к незнакомым людям в общественном месте, пусть даже медийным. Личные границы никто не отменял.
ОтветСашуля П
Ну это максимально странно подсаживаться к незнакомым людям в общественном месте, пусть даже медийным. Личные границы никто не отменял.
Комментарий удален модератором
ОтветАрктический Лед
Комментарий удален модератором
Надоело, бан
Есть вопрос про личные границы и что их могут грубо нарушать, как это женщина. А есть адекватные просьбы поклонников в уместное время и обстоятельства. Работа Жени комментатором сейчас, медийные истории - это в том числе отголосок ее популярности. Если бы Женя не была известной, ее бы не приглашали. Она монетизирует популярность, а не просто свои спортивные достижения. А значит просьбы сфоткаться без нарушения границ - действительно могут быть частью ее работы.
ОтветSne$hinka
Есть вопрос про личные границы и что их могут грубо нарушать, как это женщина. А есть адекватные просьбы поклонников в уместное время и обстоятельства. Работа Жени комментатором сейчас, медийные истории - это в том числе отголосок ее популярности. Если бы Женя не была известной, ее бы не приглашали. Она монетизирует популярность, а не просто свои спортивные достижения. А значит просьбы сфоткаться без нарушения границ - действительно могут быть частью ее работы.
Так она делает такую работу, проводит автограф-сессии, где каждый желающий может с ней сфотографироваться.
ОтветСветлана М
Так она делает такую работу, проводит автограф-сессии, где каждый желающий может с ней сфотографироваться.
Автограф-сессии - это то, за что Жене платят. Это её непосредственная работа. Просьбы сфоткаться в нерабочее время - это обычный побочный эффект ее популярности, благодаря которой она работает в медиа. Или популярный человек всегда должен делать только то, за что получает деньги прямо сейчас? Я так не думаю. Например, у очень известных людей есть еще ответственность перед своими фанатами. На них равняются, берут пример. Неосторожный поступок популярного человека может иметь печальные последствия. Хорошо, когда у селебрити есть какая-то социальная ответственность.
Речь, конечно, не о том, чтобы никому не отказывать, есть личные границы. Но как будто Женя не понимает взаимосвязь этих просьб и ее рабочей деятельности.
Ну а вообще причём тут олимпийские чемпионы?))) Женя, прости, не удержался
ОтветАлександр Колосов
Ну а вообще причём тут олимпийские чемпионы?))) Женя, прости, не удержался
Она в третьем лице говорит вообще-то, фигурально
Да и певцы с блогерами тоже имеют право на личную жизнь, отдых и т.д. Одно дело, когда к ним подошли на улице, и совсем другое, когда человек например сидит в каком-нибудь кафе и ест. Он не обязан бросать всё и бежать давать кому-то автограф или фотографироваться.
Я, конечно, согласна, что подсаживаться к незнакомым людям - некрасиво, я понимаю, хочется сохранить свой комфорт, но дальше Женечнка лукавит. Медведева последние года пытается отмыться от фигурного катания и примазаться к блогерам, сколько бабла гребет на популярности интересе людей, а теперь говорит, что не шла к узнаваемости и не блогер. А как же ее проект БесКоментариев, который построен чисто на повышение медийности?
Ответacasancra
Я, конечно, согласна, что подсаживаться к незнакомым людям - некрасиво, я понимаю, хочется сохранить свой комфорт, но дальше Женечнка лукавит. Медведева последние года пытается отмыться от фигурного катания и примазаться к блогерам, сколько бабла гребет на популярности интересе людей, а теперь говорит, что не шла к узнаваемости и не блогер. А как же ее проект БесКоментариев, который построен чисто на повышение медийности?
Что за глупость вы написали. Когда это Женя пыталась "отмыться" от фигурного катания и примазаться к блогерам? Женя ведёт соревнования, ставит программы фигуристам. Всё перевернули с ног на голову
Ответacasancra
Я, конечно, согласна, что подсаживаться к незнакомым людям - некрасиво, я понимаю, хочется сохранить свой комфорт, но дальше Женечнка лукавит. Медведева последние года пытается отмыться от фигурного катания и примазаться к блогерам, сколько бабла гребет на популярности интересе людей, а теперь говорит, что не шла к узнаваемости и не блогер. А как же ее проект БесКоментариев, который построен чисто на повышение медийности?
Где вы видите, что она отрывается от ФК? Весь сезон работала ведущей на соревнованиях, ставит программы юниорам, катается в шоу. То что ведет свой проект - это тоже работа. Не сидит сложа руки, делает, что умеет
Всегда немного жаль людей, которые премсыкаются перед относительно известными персонажами. Автограф просят, фото, чрезмерно раздувая эго обычных в общем то людей. Зачем это? Что это тебе даёт? Человек делает деньги на безмозглой толпе и унижает отдельных ее представителей как какую то массовку. Нужно себя ценить, а не каких то бывших спортсменов, которые строят из себя элиту. А по сути, являются таким же мешком с водой, костями и гармонами как и любой другой человек)
Ответagentkuper
Всегда немного жаль людей, которые премсыкаются перед относительно известными персонажами. Автограф просят, фото, чрезмерно раздувая эго обычных в общем то людей. Зачем это? Что это тебе даёт? Человек делает деньги на безмозглой толпе и унижает отдельных ее представителей как какую то массовку. Нужно себя ценить, а не каких то бывших спортсменов, которые строят из себя элиту. А по сути, являются таким же мешком с водой, костями и гармонами как и любой другой человек)
Как грубо. И эти люди осуждают Женю!
Ответagentkuper
Всегда немного жаль людей, которые премсыкаются перед относительно известными персонажами. Автограф просят, фото, чрезмерно раздувая эго обычных в общем то людей. Зачем это? Что это тебе даёт? Человек делает деньги на безмозглой толпе и унижает отдельных ее представителей как какую то массовку. Нужно себя ценить, а не каких то бывших спортсменов, которые строят из себя элиту. А по сути, являются таким же мешком с водой, костями и гармонами как и любой другой человек)
Про мешок с костями и гОрмонами , вы , полагаю , себя имели ввиду )
Ну а что, Женя права. Это личные границы, которые люди привыкли нарушать. В ресторане, в туалете, во время занятости. Они обычные люди и у них свои дела и заботы. Они не могут фоткаться на каждом углу всегда. Делают это по мере сил, желания и возможности. А вежливый отказ во время еды это естественно
Да и не отказывает Женя и не только на автограф-сессии. Люди и на улицах, и в аэропорту. Везде фотографируются. Просто границы нужно понимать. В рот то человеку не лезть, чтобы не удивляться «а что нет». И если после этого « мы так вас любим» испаряется, то тут снова вопрос к этим же людям, но никак не к Жене
К сожалению ,некоторые поклонники забывают ,что известные люди в обычной жизни такие же , как все : хотят просто гулять , есть , общаться с семьей , друзьями или побыть в одиночестве без участия посторонних людей и это нормально !
Очень хорошие слова Тома Фелтона (актер, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттера) об отношении к фанатам

"Фанаты были и остаются настойчивыми. В каком-то странном смысле они становятся частью вашей жизни. У вас складываются своеобразные отношения с ними, и мне показалось, что стоит попытаться понять, почему я и другие члены актерского состава стали для них таким центром внимания. Одна британская леди, казалось - и кажется до сих пор, - волшебным образом появлялась везде, где бы я ни был. Впервые я заметил ее, когда она попросила автограф во время пресс-тура в Париже, и с того дня она, казалось, была везде. Я соглашался на какое-нибудь мероприятие за полчаса до его начала, и каким-то образом она оказывалась там. Как она узнавала, я понятия не имею. В первые дни я считал это довольно нездоровым. Однажды она простояла четыре часа на одном из мероприятий, чтобы передать мне открытку с выражением сожаления по поводу смерти моего пса Тимбера. Это был добрый, искренний жест, и он заставил меня пересмотреть свое мнение о ней. В конце концов я посетил ее дом и узнал, что у нее никогда не было своих детей, и в своем воображении она как бы усыновила детей Поттеров. Поскольку я был единственным, кто хоть как-то общался с ней, она привязалась ко мне . Это была необычная ситуация, но напоминание о том, какое значение эти истории и фильмы имеют в жизни людей.

Как актер, сыгравший Драко Малфоя, я воспринимаю себя как место в памяти людей. Видя меня, они переносятся в другое время и место, точно так же, как прослушивание определенной песни может навевать мысли о чем-то другом. Я встречался с фанатами, которые рассказывали, что книги и фильмы помогли им пережить трудные времена. Это смиряющая правда. Джо Роулинг как-то сказала, что больше всего она радуется, когда узнает, что ее работа помогла кому-то пережить трудный момент в жизни, и я с этим согласен. Конечно, время от времени встреча со мной вызывает у людей необычные реакции, но я стараюсь помнить, что эти реакции зависят от того, какое место эти истории и фильмы занимают в сердцах людей, и вести себя соответственно. Если Драко ведет себя как настоящий придурок, это не значит, что я должен так поступать
ОтветРитт
Очень хорошие слова Тома Фелтона (актер, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттера) об отношении к фанатам "Фанаты были и остаются настойчивыми. В каком-то странном смысле они становятся частью вашей жизни. У вас складываются своеобразные отношения с ними, и мне показалось, что стоит попытаться понять, почему я и другие члены актерского состава стали для них таким центром внимания. Одна британская леди, казалось - и кажется до сих пор, - волшебным образом появлялась везде, где бы я ни был. Впервые я заметил ее, когда она попросила автограф во время пресс-тура в Париже, и с того дня она, казалось, была везде. Я соглашался на какое-нибудь мероприятие за полчаса до его начала, и каким-то образом она оказывалась там. Как она узнавала, я понятия не имею. В первые дни я считал это довольно нездоровым. Однажды она простояла четыре часа на одном из мероприятий, чтобы передать мне открытку с выражением сожаления по поводу смерти моего пса Тимбера. Это был добрый, искренний жест, и он заставил меня пересмотреть свое мнение о ней. В конце концов я посетил ее дом и узнал, что у нее никогда не было своих детей, и в своем воображении она как бы усыновила детей Поттеров. Поскольку я был единственным, кто хоть как-то общался с ней, она привязалась ко мне . Это была необычная ситуация, но напоминание о том, какое значение эти истории и фильмы имеют в жизни людей. Как актер, сыгравший Драко Малфоя, я воспринимаю себя как место в памяти людей. Видя меня, они переносятся в другое время и место, точно так же, как прослушивание определенной песни может навевать мысли о чем-то другом. Я встречался с фанатами, которые рассказывали, что книги и фильмы помогли им пережить трудные времена. Это смиряющая правда. Джо Роулинг как-то сказала, что больше всего она радуется, когда узнает, что ее работа помогла кому-то пережить трудный момент в жизни, и я с этим согласен. Конечно, время от времени встреча со мной вызывает у людей необычные реакции, но я стараюсь помнить, что эти реакции зависят от того, какое место эти истории и фильмы занимают в сердцах людей, и вести себя соответственно. Если Драко ведет себя как настоящий придурок, это не значит, что я должен так поступать
Хороший человек Том Фелтон. Вот только его фанатка похоже уважала его личное пространство и следовала за ним только на мероприятиях, терпеливо стояла и ждала четыре часа. Но это действительно довольно распространенная проблема, когда фанаты не понимают, что у их кумиров тоже есть личное пространство и не всегда можно к ним приставать.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
28 минут назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем