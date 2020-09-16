💣Совместные фото Евгении и Этери, радость Тарасовой, благодарность Орсеру и возвращение в семью. Главное о переходе Медведевой к Тутберидзе – в дайджесте Sports.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию спустя 2,5 года вернулась к тренеру . Главное о громком воссоединении – в дайджесте Sports.ru.

1. Утром появилась новость о том, что Медведева возвращается к Тутберидзе. Через некоторое время информацию подтвердил замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов.

2. Татьяна Тарасова одной из первых прокомментировала воссоединение. Заслуженный тренер поздравила «двух великих женщин с правильным решением».

3. Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков тоже поздравил Евгению с возвращением и признался, что всегда любил фигуристку как родную дочь.

4. Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, как будет оформлен переход Медведевой. И обрадовался ее возвращению в семью.

5. Есть и первые комментарии главных героинь. Медведева заявила, что у них с Тутберидзе все хорошо, а тренер не стала давать громких обещаний.

6. Уже есть фото Евгении в «Хрустальном» – с первой тренировки, и совместное с тренерами.

7. Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов заявил, что хотел позвать двукратную чемпионку мира в Петербург, но не успел.

8. Медведева не забыла и о Брайане Орсере с Трейси Уилсон. Она поблагодарила тренеров, с которыми провела два сезона.

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