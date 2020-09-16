Медведева поблагодарила Орсера и Уилсон и опубликовала фото с группой Тутберидзе: «Хорошо, когда все хорошо»

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон за сотрудничество.

С 2018 по 2020 год российская фигуристка тренировалась в Торонто.

«Моя любимая наша фотография. P. S. При личном общении я сказала все, что хотела сказать. Спасибо вам ❤️», – написала Медведева.

Следом спортсменка опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. В группе Тутберидзе Медведева тренировалась с 2007 и 2018 год, а теперь приняла решение вернуться.

«Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», – добавила она.

 
 
 
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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

 
 
 
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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Возвращение Медведевой – особый вызов для Тутберидзе: она еще не работала с такими возрастными фигуристками

«Причина расставания есть, но никто ее не узнает». До ссоры Медведеву с Тутберидзе воспринимали как мать и дочь

«Я нашла своих людей, мне не нужно ничего менять». Догадаетесь, когда Медведева говорила такое?

Опрос

Чего добьется Медведева после возвращения к Тутберидзе?
13933 голосa
Выиграет Олимпиаду
24%
Пекин-2022
Возьмет олимпийское серебро, опять
15%
Этери Тутберидзе
Победит на ЧМ, в третий раз
18%
Евгения Медведева
Ну вы чего, будет провал
43%
Александра Трусова

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