Медведева поблагодарила Орсера и Уилсон и опубликовала фото с группой Тутберидзе: «Хорошо, когда все хорошо»

Двукратная чемпионка мира поблагодарила тренеров и за сотрудничество.

С 2018 по 2020 год российская фигуристка тренировалась в Торонто.

«Моя любимая наша фотография. P. S. При личном общении я сказала все, что хотела сказать. Спасибо вам ❤️», – написала Медведева.

Следом спортсменка опубликовала фотографию с , и . В группе Тутберидзе Медведева тренировалась с 2007 и 2018 год, а теперь приняла решение вернуться.

«Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 16 Сен 2020 в 8:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 16 Сен 2020 в 8:13 PDT

Возвращение Медведевой – особый вызов для Тутберидзе: она еще не работала с такими возрастными фигуристками

«Причина расставания есть, но никто ее не узнает». До ссоры Медведеву с Тутберидзе воспринимали как мать и дочь

«Я нашла своих людей, мне не нужно ничего менять». Догадаетесь, когда Медведева говорила такое?