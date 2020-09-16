Медведева поблагодарила Орсера и Уилсон и опубликовала фото с группой Тутберидзе: «Хорошо, когда все хорошо»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон за сотрудничество.
С 2018 по 2020 год российская фигуристка тренировалась в Торонто.
«Моя любимая наша фотография. P. S. При личном общении я сказала все, что хотела сказать. Спасибо вам ❤️», – написала Медведева.
Следом спортсменка опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. В группе Тутберидзе Медведева тренировалась с 2007 и 2018 год, а теперь приняла решение вернуться.
«Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», – добавила она.
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Возвращение Медведевой – особый вызов для Тутберидзе: она еще не работала с такими возрастными фигуристками
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