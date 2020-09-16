«Без громких обещаний. Просто работаем». Тутберидзе о возвращении Медведевой

Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева переходы Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в ее группу.

«Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением», – написала Тутберидзе в инстаграме.

С 2007 по 2018 год Медведева тренировалась у Тутберидзе, последние два сезона она работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.

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Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

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