«Без громких обещаний. Просто работаем». Тутберидзе о возвращении Медведевой

Тренер по фигурному катанию прокомментировала возвращение двукратной чемпионки мира в ее группу.

«Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением», – написала Тутберидзе в инстаграме.

С 2007 по 2018 год Медведева тренировалась у Тутберидзе, последние два сезона она работала с канадским специалистом .

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