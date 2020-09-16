«Без громких обещаний. Просто работаем». Тутберидзе о возвращении Медведевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в ее группу.
«Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением», – написала Тутберидзе в инстаграме.
С 2007 по 2018 год Медведева тренировалась у Тутберидзе, последние два сезона она работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Медведева и Тутберидзе: как же они прожили 2,5 года порознь? От конфликта в телеэфире и игнора на стартах до аплодисментов за прокат
«Причина расставания есть, но никто ее не узнает». До ссоры Медведеву с Тутберидзе воспринимали как мать и дочь
«Я нашла своих людей, мне не нужно ничего менять». Догадаетесь, когда Медведева говорила такое?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Без громких обещаний. Просто работаем. #такбывает #свозвращением