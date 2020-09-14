Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ряд источников, не связанных друг с другом.

После Олимпийских игр-2018, где Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, фигуристка перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

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Выиграет Олимпиаду
22%
Пекин-2022
Возьмет олимпийское серебро, опять
14%
Этери Тутберидзе
Победит на ЧМ, в третий раз
17%
Евгения Медведева
Ну вы чего, будет провал
47%
Александра Трусова

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