Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию возвращается в группу тренера .

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ряд источников, не связанных друг с другом.

После Олимпийских игр-2018, где Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, фигуристка перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

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