Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов: «Нет смысла отрицать: Медведева вернулась к Тутберидзе. Как это получилось, лучше спросить у Этери Георгиевны»

Заместителя начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования подтвердил, что Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе.

«Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда.

Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны», – сказал Аксенов.

После Олимпийских игр-2018, где Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, фигуристка перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру .

Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе