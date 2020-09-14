Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов: «Нет смысла отрицать: Медведева вернулась к Тутберидзе. Как это получилось, лучше спросить у Этери Георгиевны»

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Заместителя начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил, что Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе.

«Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда.

Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны», – сказал Аксенов.

После Олимпийских игр-2018, где Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, фигуристка перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Евгения Медведева возвращается в группу Этери Тутберидзе

Опрос

Чего добьется Медведева после возвращения к Тутберидзе?
513 голосов
Выиграет Олимпиаду
22%
Пекин-2022
Возьмет олимпийское серебро, опять
15%
Этери Тутберидзе
Победит на ЧМ, в третий раз
18%
Евгения Медведева
Ну вы чего, будет провал
45%
Александра Трусова

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