Медведева о возвращении к Тутберидзе: «У нас с Этери Георгиевной все хорошо. Мы встретились, поговорили, сегодня начали работу»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала свое возвращение в группу тренера .

После Олимпийских игр-2018, где Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, фигуристка перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание – он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению.

Мы сохранили хорошие теплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось.

У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

«Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», – цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания России.

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