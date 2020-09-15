Медведева о возвращении к Тутберидзе: «У нас с Этери Георгиевной все хорошо. Мы встретились, поговорили, сегодня начали работу»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала свое возвращение в группу тренера Этери Тутберидзе.

После Олимпийских игр-2018, где Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, фигуристка перешла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание – он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению.

Мы сохранили хорошие теплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось.

У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

«Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», – цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания России.

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Выиграет Олимпиаду
24%
Пекин-2022
Возьмет олимпийское серебро, опять
15%
Этери Тутберидзе
Победит на ЧМ, в третий раз
18%
Евгения Медведева
Ну вы чего, будет провал
43%
Александра Трусова

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