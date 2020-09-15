Хореограф Железняков о возвращении Медведевой: «Всегда любил и уважал Женю как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева переходы Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал возвращение в группу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

С 2007 по 2018 год Медведева тренировалась у Тутберидзе, последние два сезона она работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«Я очень рад этому событию, Женю всегда любил и уважал как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», – написал Железняков.

«Я знал, что рано или поздно она одумается и вернется, по крайней мере, предчувствовал. Искренне рад возвращению Жени!

Конечно, мы еще поработаем с ней. Как только она появится на катке, нас ждут танцы в зале», – цитирует Железнякова Sport24.

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