Медведева провела первую тренировку в группе Тутберидзе. Ей сохранили обе программы

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела первую тренировку после возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.

Видео с тренировки показал в эфире Первый канал.

После Олимпийских игр-2018 Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Сегодня стало известно, что фигуристка вернулась к Тутберидзе.

Программы Медведевой на новый сезон менять не будут.

Короткая программа Евгении поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ее поставил чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольная – под музыку из шоу «Цирк дю Солей», постановка Ше-Линн Бурн.

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