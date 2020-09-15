Медведева провела первую тренировку в группе Тутберидзе. Ей сохранили обе программы

Двукратная чемпионка мира провела первую тренировку после возвращения в группу тренера .

Видео с тренировки показал в эфире канал.

После Олимпийских игр-2018 Медведева перешла к канадскому специалисту . Сегодня стало известно, что фигуристка вернулась к Тутберидзе.

Программы Медведевой на новый сезон менять не будут.

Короткая программа Евгении поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ее поставил чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольная – под музыку из шоу «Цирк дю Солей», постановка Ше-Линн Бурн.

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