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    Trophée de France. Загитова, Сотскова, Туктамышева представят короткие программы

    Теги результаты Гран-при сборная Канады Trophée de France сборная Франции Елизавета Туктамышева сборная США сборная Японии сборная Казахстана сборная Германии женское катание Кейтлин Осмонд Мэ Беренис Мейте Мария Сотскова Полина Эдмундс Лорин Лекавалье Элизабет Турсынбаева Николь Шотт Маи Михара Юна Шираива Алина Загитова

    17-19 ноября во французском Гренобле пройдет пятый этап серии Гран-при Trophée de France. Россию в соревнованиях женщин представят Алина Загитова, Мария Сотскова и Елизавета Туктамышева.

    Гран-при

    5-й этап

    Гран-при

    Trophée de France

    Гренобль, Франция

    Женщины

    Начало короткой программы — 17.04 по московскому времени. Трансляция — на телеканале Евроспорт 2.

    Первая разминка

    1. Полина Эдмундс (США)
    2. Николь Шотт (Германия)
    3. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    4. Юна Шираива (Япония)
    5. Алина Загитова (Россия)

    Вторая разминка

    6. Лорин Лекавалье (Франция)
    7. Елизавета Туктамышева (Россия)
    8. Маи Михара (Япония)
    9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
    10. Мария Сотсткова (Россия)
    11. Кейтлин Осмонд (Канада)

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France

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