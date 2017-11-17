Trophée de France. Загитова, Сотскова, Туктамышева представят короткие программы

17-19 ноября во французском Гренобле пройдет пятый этап серии Гран-при Trophée de France. Россию в соревнованиях женщин представят Алина Загитова, Мария Сотскова и Елизавета Туктамышева.

Гран-при

5-й этап

Гран-при

Trophée de France

Гренобль, Франция

Женщины

Начало короткой программы — 17.04 по московскому времени. Трансляция — на телеканале Евроспорт 2.

Первая разминка



1. Полина Эдмундс (США)

2. Николь Шотт (Германия)

3. Мэ Беренис Мейте (Франция)

4. Юна Шираива (Япония)

5. Алина Загитова (Россия)

Вторая разминка

6. Лорин Лекавалье (Франция)

7. Елизавета Туктамышева (Россия)

8. Маи Михара (Япония)

9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

10. Мария Сотсткова (Россия)

11. Кейтлин Осмонд (Канада)

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Trophée de France