Skate Canada. Погорилая, Сотскова, Осмонд, Вагнер представят короткие программы

С 27 по 29 октября в канадской Реджайне пройдет второй этап серии Гран-при — Skate Canada. Россию в соревнованиях женщин представят Анна Погорилая и Мария Сотскова.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Реджайна, Канада

Женщины

Начало короткой программы — 21.57 по московскому времени (27 октября).

Первая разминка

1. Ларкин Остман (Канада)

2. Кайлани Крейн (Австралия)

3. Кортни Хикс (США)

4. Элейн Шартран (Канада)

5. Лорин Лекавалье (Франция)

6. Марин Хонда (Япония)

Вторая разминка

7. Рика Хонго (Япония)

8. Карен Чен (США)

9. Эшли Вагнер (США)

10. Мария Сотскова (Россия)

11. Анна Погорилая (Россия)

12. Кейтлин Осмонд (Канада)

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada