Гонов о победе на ЧЕ по велотреку: «Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену. Дождался, очень доволен»
Российский велогонщик Лев Гонов прокомментировал свою победу в гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку в Турции.
В финале россиянин победил датчанина Юэля Скивильда.
«Я очень доволен. Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену на треке и дождался.
Финал, в отличие от квалификации, я проехал не быстро, но мне хватило сил одолеть соперника. Надеюсь, что подтяну форму, стану еще сильнее, быстрее и сражусь уже с сильными соперниками на чемпионате мира в Шанхае», – сказал Гонов.
Второе место в скретче на ЧЕ занял еще один велогонщик из России – Илья Савекин.
«Гонка получилась очень скоростной. На финише, к сожалению, не хватило сил объехать швейцарца, но я все равно очень доволен результатом. Второе место на элитном чемпионате Европы – это хороший результат», – приводит слова Савекина ТАСС.