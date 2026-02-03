Гонов о победе на ЧЕ по велотреку: «Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену. Дождался, очень доволен»

Гонов о победе на ЧЕ: дождался возвращения на международную арену.

Российский велогонщик Лев Гонов прокомментировал свою победу в гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку в Турции.

В финале россиянин победил датчанина Юэля Скивильда.

«Я очень доволен. Три или четыре года ждал своего возвращения на международную арену на треке и дождался.

Финал, в отличие от квалификации, я проехал не быстро, но мне хватило сил одолеть соперника. Надеюсь, что подтяну форму, стану еще сильнее, быстрее и сражусь уже с сильными соперниками на чемпионате мира в Шанхае», – сказал Гонов.

Второе место в скретче на ЧЕ занял еще один велогонщик из России – Илья Савекин.

«Гонка получилась очень скоростной. На финише, к сожалению, не хватило сил объехать швейцарца, но я все равно очень доволен результатом. Второе место на элитном чемпионате Европы – это хороший результат», – приводит слова Савекина ТАСС .