Велогонщица Климова о травме позвоночника: «Всегда говорю, что мне повезло: продолжаю жить, заниматься любимым видом спорта»

Чемпионка Европы по велоспорту Диана Климова рассказала о перенесенных травмах. 

— Два раза я ломала левую ключицу, на ней у меня было четыре операции. Вставили металл — убрали, через несколько лет снова вставили - убрали. В 2022-м сломала первый поясничный позвонок. Был квадратный, стал треугольный. Сейчас об этом спокойно можно говорить, а тогда был ужас. 

— А как это все случилось?

— Произошла, так сказать, небольшая неприятность — меня сбил грузовик. Он съезжал с моста, а я была под мостом, ехала прямо, он на меня наехал сзади. Говорил, что видел меня, на секунду отвлекся, а потом я исчезла, и он сразу дал по тормозам. А я уже в этот момент была под машиной. Под бампер колесо зажевало, и когда рама соприкоснулась с асфальтом, я вылетела с велосипеда из-за резкого толчка, сделала сальто и приземлилась прямо на задницу. А такое приземление всегда плачевно. Либо копчик ломаешь, либо что-то еще. Не на голову, слава богу, шейный позвонок еще более хрупкий. Всегда говорю, что мне повезло. Продолжаю жить, заниматься любимым видом спорта.

Когда я ходила в больницу, у меня было зафиксировано пять позвонков. А рядом со мной был мужик, у которого зафиксировали девять. Ему металл из спины уже никогда не достанут. Но он тоже говорил, что повезло — не был пристегнут. Иначе бы машиной задавило. «А так вылетел — и всего девять позвонков сломалось», — говорит. И он ходит! Я офигеваю, какие у нас врачи, что они умеют. Огромная им благодарность.

— И ты считаешь себя везучей?

— Да. Травмы присутствуют, но у многих людей в жизни происходит нечто более страшное. Как говорится в умных книгах, все познается в сравнении: если бы не было плохого, мы бы не знали, что такое хорошее. Так что это еще одна точка соприкосновения с реальной жизнью, возможность ценить то, что у тебя есть.

— Водителя не засуживала?

— Суд был все равно, автоматически, не я подавала, а как бы госинстанции. Ко мне участковый приходил в больницу, допрашивал. Но я претензий не имела. Водитель мне помог. Конечно, это его косяк, что он не уследил, но... человек неплохой, а это главное. И не думаю, что он со зла на меня наехал. Я просто приняла ситуацию. Конечно, обидно, но... внутри я его оправдала, так скажем, — сказала Климова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
