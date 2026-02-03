Российский велогонщик Гонов завоевал золото чемпионата Европы по велотреку, Савекин взял серебро, Лысенко – бронзу
Россиянин Лев Гонов завоевал золото чемпионата Европы по велотреку.
Российский велогонщик Лев Гонов победил в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку в Турции.
В финале на дистанции 4000 м Гонов показал результат 4 минуты и 3,491 секунды, опередив Юэля Скивильда из Дании (4.05,577).
Ранее серебро в скретче завоевал россиянин Илья Савекин, уступив в финале Алексу Фогелю из Швейцарии.
Алина Лысенко взяла бронзовую медаль в спринте. Победительницей соревнований стала британка Эмма Финукейн, серебро у еще одной представительницы Великобритании Софи Кейпвелл.
Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе и только в личных видах программы. Турнир завершится 5 февраля.
