Российский велогонщик Гонов завоевал золото чемпионата Европы по велотреку, Савекин взял серебро, Лысенко – бронзу

Россиянин Лев Гонов завоевал золото чемпионата Европы по велотреку.

Российский велогонщик Лев Гонов победил в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку в Турции.

В финале на дистанции 4000 м Гонов показал результат 4 минуты и 3,491 секунды, опередив Юэля Скивильда из Дании (4.05,577).

Ранее серебро в скретче завоевал россиянин Илья Савекин, уступив в финале Алексу Фогелю из Швейцарии.

Алина Лысенко взяла бронзовую медаль в спринте. Победительницей соревнований стала британка Эмма Финукейн, серебро у еще одной представительницы Великобритании Софи Кейпвелл.

Российские спортсмены выступают на ЧЕ в нейтральном статусе и только в личных видах программы. Турнир завершится 5 февраля.