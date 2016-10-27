«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут 191 км по маршруту с тремя категорийными вершинами

Сегодня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют 191 км по маршруту с тремя категорийными вершинами.
«Тур де Франс»
6-й этап
Ле-Тей – Мон-Эгуаль
191 км
Начало – 13.10 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 5 этапа)
1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,03
3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,07
4. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,11
5. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,13
6. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время
7. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)
8. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)
9. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
10. Ромен Барде (Франция, AG2R)
11. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)
12. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)
13. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)
14. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)
15. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)
16. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,16...
19. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,34
20. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS) – 0,41
21. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling)...
23. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,10
25. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 2,19...
28. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC) – 3,17...
30. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 3,37...
33. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 4,10...
50. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 12,48...
172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1.11,44