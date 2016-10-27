«Тур де Франс». 6-й этап. Гонщики проедут 191 км по маршруту с тремя категорийными вершинами

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Сегодня пройдет шестой этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолеют 191 км по маршруту с тремя категорийными вершинами.

«Тур де Франс»

6-й этап

Ле-Тей – Мон-Эгуаль

191 км

Профиль/Карта

Начало – 13.10 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 5 этапа)

1. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott)

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,03

3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,07

4. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,11

5. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,13

6. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время

7. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)

8. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)

9. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

10. Ромен Барде (Франция, AG2R)

11. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)

12. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)

13. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)

14. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)

15. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)

16. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,16...

19. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 0,34

20. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS) – 0,41

21. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling)...

23. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 1,10

25. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren) – 2,19...

28. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC) – 3,17...

30. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 3,37...

33. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 4,10...

50. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 12,48...

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1.11,44

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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