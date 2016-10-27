«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут маршрут в 198 км с тремя вершинами третьей категории

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Сегодня проходит третий этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 198 км с тремя вершинами третьей категории.

«Тур де Франс»

3-й этап

Ницца – Систерон, Франция

198 км

Профиль/Карта

Начало – 13.20 по московскому времени, прямая трансляция на телеканале Eurosport

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 8.41,35

2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04

3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 0,07

4. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling) – 0,17

5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – то же время

6. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)...

8. Иган Анри Берналь (Колумбия, INEOS)

9. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)

10. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

11. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

12. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC)

13. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)...

18. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)...

21. Ромен Барде (Франция, AG2R)...

25. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)...

27. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)

29. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

30. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)...

32. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)

33. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)...

35. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)...

43. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 2,24...

52. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 4,40...

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 41,34

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»

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