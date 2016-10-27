«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут маршрут в 198 км с тремя вершинами третьей категории

Сегодня проходит третий этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут маршрут в 198 км с тремя вершинами третьей категории.
«Тур де Франс»
3-й этап
Ницца – Систерон, Франция
198 км
Начало – 13.20 по московскому времени, прямая трансляция на телеканале Eurosport
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 8.41,35
2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,04
3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – 0,07
4. Серхио Игита (Колумбия, EF Pro Cycling) – 0,17
5. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – то же время
6. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott)...
8. Иган Анри Берналь (Колумбия, INEOS)
9. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS)
10. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma)
11. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
12. Грег ван Авермат (Бельгия, CCC)
13. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)...
18. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)...
21. Ромен Барде (Франция, AG2R)...
25. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Pro Cycling)...
27. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)
29. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
30. Ричи Порт (Австралия, Trek – Segafredo)...
32. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren)
33. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ)...
35. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – McLaren)...
43. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 2,24...
52. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 4,40...
172. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 41,34