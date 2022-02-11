Олимпиада 2022, керлинг: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

На Олимпийских играх в Пекине у керлинга наиболее обширная программа. Матчи начнутся 2 февраля за два дня до открытия соревнований и продлятся до заключительного дня Игр 20 февраля. Спортсмены в Национальном центре водных видов спорта разыграют три комплекта наград в мужском, женском турнирах, а также среди смешанных пар. Сборная ОКР представлена мужской и женской командами.

Трансляции по керлингу покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ», матчи сборных ОКР можно будет увидеть также на центральных российских телеканалах. Ниже представлено расписание (время указано московское).

7 февраля

04:00 — Швейцария — Норвегия, смешанные пары, круговой турнир (matchtv.ru)

04:00 — Чехия — Китай, смешанные пары, круговой турнир (matchtv.ru)

04:00 — Канада — Италия, смешанные пары, круговой турнир (matchtv.ru)

15:00 — Смешанные пары, первый полуфинал (matchtv.ru)

15:00 — Смешанные пары, второй полуфинал (matchtv.ru)

8 февраля

09:00 — смешанные пары, матч за третье место («Матч! Арена»)

15:00 — смешанные пары, финал («Матч! Арена»)

9 февраля

15:00 — Норвегия — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 1 (matchtv.ru)

15:00 — Китай — Швеция, мужчины, круговой турнир, сессия 1 (matchtv.ru)

15:00 — Дания — Канада, мужчины, круговой турнир, сессия 1 (matchtv.ru)

15:00 — Россия — США, мужчины, круговой турнир, сессия 1 («Матч! Игра»)

10 февраля

04:00 — Швеция — Япония, женщины, круговой турнир, сессия 1 (matchtv.ru)

04:00 — Дания — Китай, женщины, круговой турнир, сессия 1 (matchtv.ru)

04:00 — Великобритания — Швейцария, женщины, круговой турнир, сессия 1 (matchtv.ru)

04:00 — Россия — США, женщины, круговой турнир, сессия 1 («Матч! Игра»)

09:00 — США — Швеция, мужчины, круговой турнир, сессия 2 (matchtv.ru)

09:00 — Норвегия — Канада, мужчины, круговой турнир, сессия 2 (matchtv.ru)

09:00 — Великобритания — Италия, мужчины, круговой турнир, сессия 2 (matchtv.ru)

09:00 — Россия — Китай, мужчины, круговой турнир, сессия 2 («Матч! Игра»)

15:00 — Швеция — Великобритания, женщины, круговой турнир, сессия 2 (matchtv.ru)

15:00 — США — Дания, женщины, круговой турнир, сессия 2 (matchtv.ru)

15:00 — Китай — Швейцария, женщины, круговой турнир, сессия 2 (matchtv.ru)

15:00 — Канада — Корея, женщины, круговой турнир, сессия 2 (matchtv.ru)

11 февраля

04:00 — Швеция — Италия, мужчины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)

04:00 — Дания — Китай, мужчины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)

04:00 — Великобритания — США, мужчины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)

04:00 — Россия — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 3 («Матч! Игра»)

09:00 — США — Китай, женщины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)

09:00 — Корея — Великобритания, женщины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)

09:00 — Канада — Япония, женщины, круговой турнир, сессия 3 (matchtv.ru)

09:00 — Россия — Швейцария, женщины, круговой турнир, сессия 3 («Матч! Игра»)

15:00 — Канада — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)

15:00 — Великобритания — Норвегия, мужчины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)

15:00 — Россия — Дания, мужчины, круговой турнир, сессия 3 («Матч! Игра»)

12 февраля

04:00 — Керлинг. Япония — Дания, женщины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)

04:00 — Швеция — Канада, женщины, круговой турнир, сессия 4 (matchtv.ru)

04:00 — Россия — Корея, женщины, круговой турнир, сессия 4 («Матч! Игра», «Матч ТВ»)

09:00 — США — Норвегия, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)

09:00 — Италия — Китай, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)

09:00 — Дания — Швейцария, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)

09:00 — Канада — Швеция, мужчины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru, «Матч! Игра»)

15:00 — Швеция — Китай, женщины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)

15:00 — Дания — Швейцария, женщины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)

15:00 — Великобритания — США, женщины, круговой турнир, сессия 5 (matchtv.ru)

15:00 — Россия — Япония, женщины, круговой турнир, сессия 5 («Матч! Игра»)

Где и когда смотреть зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине: трансляции онлайн

Игра: вы – судья. Определите, какой из камней для керлинга ближе к центру круга