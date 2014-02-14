Свищев о книге Родченкова: «Очередная провокация. Сейчас идет целенаправленная антироссийская кампания»

Глава Федерации керлинга России (ФКР), член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал выход автобиографии Григория Родченкова.

Книга бывшего главы московской антидопинговой лаборатории под названием «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» выйдет 30 мая.

«Уверен, что это не его работа, ему только останется подписать ее. Просто используют его имя и нашумевший бренд.

Сейчас Россию не пинает только ленивый. Обратите внимание, идет целенаправленная, пропагандистская, антироссийская кампания. Как что-то забывается, начинают вкидывать новую информацию, «разоблачающие» факты, запускают новые истории.

Мы к этому привыкли, сценарий отработан, это полномасштабный многосерийный фильм. Это очередная провокация, на нее не надо поддаваться.



Удивляться не надо – мы и фильмы его видели, и интервью, и перевоплощения, и поддельные подписи, и его лживые показания. Сейчас вот книга, потом какой-нибудь фильм выйдет. Он уже не знает, что должно выйти, чтобы о нем не забывали», – сказал Свищев.

«Как я развалил секретную допинг-империю Путина». Григорий Родченков выпустит автобиографию