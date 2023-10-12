Суперфинал чемпионата России. 11-й тур. Горячкина сыграет с Артемьевым, Есипенко против Сычева, другие партии
12 октября пройдет заключительный тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
11-й тур
Начало партий – 15.00 по московскому времени.
Александра Горячкина – Владислав Артемьев
Евгений Наер – Евгений Томашевский
Андрей Есипенко – Клементий Сычев
Максим Матлаков – Иван Розум
Артем Тимофеев – Екатерина Лагно
Володар Мурзин – Павел Понкратов
Турнирное положение: Артемьев – 8, Наер, Понкратов – по 6, Матлаков – 5,5, Томашевский, Есипенко, Горячкина – по 5, Мурзин – 4,5, Розум, Тимофеев – по 4, Лагно, Сычев – по 3,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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