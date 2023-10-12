Суперфинал чемпионата России. 11-й тур. Горячкина сыграет с Артемьевым, Есипенко против Сычева, другие партии

Теги результаты суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Володар Мурзин Иван Розум Клементий Сычев Шахматы

12 октября пройдет заключительный тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

11-й тур

Начало партий – 15.00 по московскому времени.

Александра ГорячкинаВладислав Артемьев

Евгений НаерЕвгений Томашевский

Андрей Есипенко – Клементий Сычев

Максим Матлаков – Иван Розум

Артем Тимофеев – Екатерина Лагно

Володар Мурзин – Павел Понкратов

Турнирное положение: Артемьев – 8, Наер, Понкратов – по 6, Матлаков – 5,5, Томашевский, Есипенко, Горячкина – по 5, Мурзин – 4,5, Розум, Тимофеев – по 4, Лагно, Сычев – по 3,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

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