Шахматист Карякин о внесении поправок в конституцию: «Периодически нужно пересматривать все, что устаревает»

Российский гроссмейстер рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину и к внесению поправок в Конституцию РФ.

«Путин несколько раз приходил на соревнования, открытия шахматных клубов. Приятно, что общались несколько раз и даже наедине.

Я рассказывал ему о развитии шахмат в России, и о трудностях, и о хорошем. Приятно, что он проявляет внимание к шахматам. Его интересовало буквально все: «Как помочь шахматам? Что нужно развивать? Почему не выиграл у Карлсена?»

Как ответил на последний вопрос? Пожал плечами.

Повестка последних дней связана с коронавирусом, а голосование по конституции перенесли. Поэтому особо об этом не думал. Но логика есть – конституция не менялась с 1994 года, периодически нужно пересматривать все, что устаревает. Хотя ко всему надо подходить с умом.

Проголосую ли я «за» или «против»? Пока не решил», – рассказала Карякин.