Анна Семак: «Попросила бы Путина о запрете абортов, если бы могла»

Анна Семак, жена главного тренера Сергея Семака, рассказала, о чем бы она попросила президента России Владимира Путина.

«Если бы я могла попросить Владимира Владимировича Путина сейчас ввести какой-нибудь один закон, это был бы закон о запрете абортов.

Много денег – это сколько? Это когда ты используешь частную авиацию для того, чтобы отвезти своих собачек на выставку в Европу, и даже не задумываешься, что эта сумма покрывает годовой бюджет какой-нибудь маленькой африканской страны. Это из жизненных наблюдений.

Я бы могла жить везде – для меня нет географических границ. Только сейчас, в 39 лет, я начинаю чувствовать, что значит родина в глобальном понимании. Но для меня слова «родина» и «географическая локация» – это совершенно неравнозначные вещи. На данный момент меня все устраивает в жизни в России», – сказала Семак в прямом эфире в инстаграме поп-исполнительницы Саши Зверевой.

Анна Семак: «Думаю, Путина пора выдвигать на царство»